Deportes
San Martín

Gonzalo Antolín buscará el título de la Clase 2 del Turismo Nacional

El piloto mendocino largará desde la pole position en el Gran Premio Coronación, con una ventaja de 10 puntos sobre su escolta Juan Pablo Pastori. También hubo acción en la Clase 3 y en el TC2000.

Gonzalo Antolín irá este domingo por el campeonato de la Clase 2 del Turismo Nacional, en el Autódromo Ciudad de San Martín, donde el piloto de San Rafael partirá desde la pole position tras sumar todos los puntos del sábado y mantener una ventaja de 10 unidades en el certamen.

TN en Mendoza: horarios y cronograma en el Autódromo Ciudad de San Martín

¿Cómo llega Gonzalo Antolín a la definición de la Clase 2?

Antolín, con su Peugeot 208, sumó los 18 puntos disponibles entre la clasificación y la serie más rápida, lo que le permite largar adelante en la final del Gran Premio Coronación. Su principal rival será Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix), a 10 puntos. Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic), ganador de la segunda batería, también está en la pelea.

La final se disputará este domingo desde las 11.50 y tendrá 16 vueltas o un máximo de 35 minutos.

¿Quién hizo la pole en la Clase 3 del Turismo Nacional?

En la Clase 3, donde Julián Santero ya se consagró campeón, Agustín Canapino (Toyota Corolla) marcó la pole con un tiempo de 1’35″970, por delante de José Manuel Urcera (Ford Focus) y Facundo Chapur (Citroën C-Elysée). Santero finalizó noveno.

¿Qué sucedió en el Turismo Carretera 2000?

En el TC2000, Agustín Canapino (Renault Fluence) dominó la clasificación. En la Carrera 1, el triunfo fue para Facundo Ardusso, seguido por Canapino y el mendocino Bernardo Llaver, quien mantiene chances matemáticas para definir el título este domingo. A Canapino le alcanza un puesto 13 en la segunda final para ser campeón.

Horarios del GP Coronación en San Martín

  • 9.00: Copa Abarth (Final)
  • 10.00: TN Clase 3 (Series)
  • 11.00: TC2000 (Carrera 2)
  • 11.50: TN Clase 2 (Final)
  • 12.50: TN Clase 3 (Final)

