El choque fue en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1148, en la zona de Cortaderas, entre Uspallata y Polvaredas.
Un grave accidente vial se registró este jueves en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1148, en la zona de Cortaderas, entre Uspallata y Polvaredas, en la alta montaña mendocina.
El siniestro involucró un choque frontal entre un Fiat Cronos en el que viajaban turistas y un camión de origen brasileño. Por la violencia del impacto, la calzada quedó interrumpida y el tránsito permanece restringido en ambos sentidos.
En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de Montaña y personal vial. Las autoridades piden circular con extrema precaución y respetar las indicaciones hasta que la ruta sea liberada.
Intervinientes:
- Conductor del camión Scania: A.R.D (46)
- Conductor automóvil Fiat Cronos: J.L.M ( suizo, 53 años)
- Acompañante del Fiat: D.Z(suizo, 24 años)
- Acompañante del Fiat: E.S(francesa, 20 años)
- Conductor del camión Ford Cargo: A.A.G (argentino, 48 años)
Cortaderas en la Ruta 7 de Mendoza se refiere principalmente a dos puntos: el Puente del Arroyo Cortaderas y los túneles de la antigua ruta que se encuentran cerca de este puente, ambos en un sector de la Ruta Nacional 7 en dirección a Chile, cerca de Uspallata. Este área es conocida por su belleza natural, pero también es una zona de riesgo, ya que ha sido afectada por derrumbes debido a tormentas.