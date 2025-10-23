Noticias Mendoza

Mendoza
Inseguridad vial

Grave choque frontal en Ruta 7 entre Uspallata y Polvaredas: auto contra camión

El choque fue en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1148, en la zona de Cortaderas, entre Uspallata y Polvaredas.

Un grave accidente vial se registró este jueves en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1148, en la zona de Cortaderas, entre Uspallata y Polvaredas, en la alta montaña mendocina.

El siniestro involucró un choque frontal entre un Fiat Cronos en el que viajaban turistas y un camión de origen brasileño. Por la violencia del impacto, la calzada quedó interrumpida y el tránsito permanece restringido en ambos sentidos.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de Montaña y personal vial. Las autoridades piden circular con extrema precaución y respetar las indicaciones hasta que la ruta sea liberada.

FAQ del siniestro en Ruta 7:

  • ¿Dónde ocurrió el accidente?
    En la Ruta Nacional 7, kilómetro 1148, en la zona de Cortaderas, entre Uspallata y Polvaredas.
  • ¿Qué vehículos estuvieron involucrados?
    Un Fiat Cronos en el que viajaban turistas y un camión de origen brasileño.
  • ¿Está cortada la Ruta 7 por el accidente?
    Sí. La calzada se encuentra interrumpida y el tránsito permanece restringido mientras trabajan los equipos de emergencia.
  • ¿Quiénes intervienen en el operativo de rescate?
    Trabajan Bomberos Voluntarios de Montaña y personal vial en el lugar.
  • ¿Qué recomendaciones hacen las autoridades a quienes transitan por la zona?
    Circular con precaución, respetar las indicaciones del personal en la ruta y considerar demoras por la restricción vigente.

Intervinientes:

  1. Conductor del camión Scania: A.R.D (46)
  2. Conductor automóvil Fiat Cronos: J.L.M ( suizo, 53 años)
  3. Acompañante del Fiat: D.Z(suizo, 24 años)
  4. Acompañante del Fiat: E.S(francesa, 20 años)
  5. Conductor del camión Ford Cargo: A.A.G (argentino, 48 años)

Cortaderas en la Ruta 7 de Mendoza se refiere principalmente a dos puntos: el Puente del Arroyo Cortaderas y los túneles de la antigua ruta que se encuentran cerca de este puente, ambos en un sector de la Ruta Nacional 7 en dirección a Chile, cerca de Uspallata. Este área es conocida por su belleza natural, pero también es una zona de riesgo, ya que ha sido afectada por derrumbes debido a tormentas. 

