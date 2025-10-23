El choque fue en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1148, en la zona de Cortaderas, entre Uspallata y Polvaredas.

Un grave accidente vial se registró este jueves en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1148, en la zona de Cortaderas, entre Uspallata y Polvaredas, en la alta montaña mendocina.

El siniestro involucró un choque frontal entre un Fiat Cronos en el que viajaban turistas y un camión de origen brasileño. Por la violencia del impacto, la calzada quedó interrumpida y el tránsito permanece restringido en ambos sentidos.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de Montaña y personal vial. Las autoridades piden circular con extrema precaución y respetar las indicaciones hasta que la ruta sea liberada.

FAQ del siniestro en Ruta 7:

¿Dónde ocurrió el accidente?

En la Ruta Nacional 7, kilómetro 1148, en la zona de Cortaderas, entre Uspallata y Polvaredas.

¿Qué vehículos estuvieron involucrados?

Un Fiat Cronos en el que viajaban turistas y un camión de origen brasileño.

¿Está cortada la Ruta 7 por el accidente?

Sí. La calzada se encuentra interrumpida y el tránsito permanece restringido mientras trabajan los equipos de emergencia.

¿Quiénes intervienen en el operativo de rescate?

Trabajan Bomberos Voluntarios de Montaña y personal vial en el lugar.

¿Qué recomendaciones hacen las autoridades a quienes transitan por la zona?

Circular con precaución, respetar las indicaciones del personal en la ruta y considerar demoras por la restricción vigente.

Intervinientes:

Conductor del camión Scania: A.R.D (46) Conductor automóvil Fiat Cronos: J.L.M ( suizo, 53 años) Acompañante del Fiat: D.Z(suizo, 24 años) Acompañante del Fiat: E.S(francesa, 20 años) Conductor del camión Ford Cargo: A.A.G (argentino, 48 años)