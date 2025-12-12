Noticias Mendoza

Mendoza
Maipú

Grave denuncia por abuso sexual: una niña de cinco permanece internada

Una denuncia por presunto abuso sexual infantil en Coquimbito derivó en la intervención del sistema judicial y médico. La víctima, una niña de cinco años, fue derivada al Hospital Notti y la investigación apunta al padrastro.

Una grave denuncia por presunto abuso sexual infantil conmociona al departamento de Maipú. El caso salió a la luz cuando la madre detectó comportamientos inusuales en su hija de cinco años y decidió llevarla a la guardia pediátrica del Hospital Paroissien. Tras la atención inicial y la radicación de la denuncia, la niña fue trasladada al Hospital Notti, donde permanece internada mientras avanza la investigación judicial.

Así será el nuevo edificio del Hospital Pediátrico Humberto Notti

¿Cómo se detectó la situación y cuál fue la primera intervención médica?

La madre llevó a la niña el martes por la tarde al Hospital Paroissien luego de observar un comportamiento extraño y una conducta poco habitual. También advirtió que la pequeña no había logrado dormir durante la noche previa.

Durante la consulta, la niña refirió información que coincidía con indicadores de abuso sexual, lo que motivó la radicación inmediata de la denuncia. Tras la evaluación inicial, fue trasladada al Hospital Notti, donde continúa internada.

¿Quién está a cargo de la investigación judicial?

La causa quedó en manos de la fiscal Laura Nieto, de la unidad especializada en delitos contra la integridad sexual. El expediente penal ya se encuentra en marcha y la fiscalía trabaja en la incorporación de los primeros informes médicos y psicológicos esenciales para avanzar.

¿A quién apunta la investigación y qué medidas se esperan?

De acuerdo con la información preliminar, la investigación apunta directamente al padrastro de la niña.
Para asegurar una evaluación integral, se ha solicitado (o se solicitará) la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), además de los peritajes y pruebas de rigor que determinarán los próximos pasos procesales.

