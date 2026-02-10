Gripe H3N2 en Argentina: Mendoza lidera con 8 casos confirmados según informe epidemiológico

Un leve incremento de casos de gripe H3N2 se registró durante las últimas semanas en Argentina, con Mendoza como una de las provincias más afectadas al registrar 8 casos confirmados. El Boletín Epidemiológico Nacional informó 53 casos del subclado J.2.4.1 (K) entre diciembre de 2025 y enero de 2026, mientras que la circulación de COVID-19 se mantiene estable.

La circulación de virus respiratorios en Argentina se mantiene baja, aunque con un leve aumento de casos de gripe H3N2 dentro de los parámetros esperados para esta época del año y Mendoza se posiciona como una de las provincias con mayor cantidad de casos junto a Santa Cruz.

La información fue conocida a través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica 04 de 2026, que reportó dos casos de SARS-CoV-2 en personas internadas y ninguna notificación de virus sincicial respiratorio (VSR).

¿Cuántos casos de gripe H3N2 se registraron en Argentina?

Se confirmaron 6 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K) durante la última semana. Desde el 18 de diciembre de 2025 hasta el 30 de enero de 2026, se registraron un total de 53 casos de este subclado en 17 jurisdicciones del país, concentrándose principalmente en el Centro y el Sur de Argentina.

¿Por qué Mendoza lidera los casos de H3N2?

Mendoza registra 8 casos confirmados de gripe H3N2, igualando a Santa Cruz como las provincias más afectadas del país. Le siguen la Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 6 casos cada una; La Rioja, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego con 3 casos; Catamarca, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos con 2 casos; y Chubut, La Pampa, Río Negro, San Juan y Tucumán con un caso cada una.

¿Qué pasa con los casos de coqueluche en 2026?

En las 3 primeras semanas de 2026 se notificaron 99 casos confirmados de coqueluche, con una incidencia de 0,21 casos por cada 100 mil habitantes. Si bien estas cifras superan las registradas para el mismo período desde 2019, se vinculan al ascenso de casos observado durante 2025.

El Ministerio de Salud de la Nación recuerda que existen vacunas seguras y efectivas para prevenir esta enfermedad y que el descenso progresivo de las coberturas genera una acumulación de personas susceptibles. El análisis del esquema completo de vacunación contra coqueluche muestra diferencias marcadas entre jurisdicciones y la necesidad de fortalecer la continuidad del Calendario Nacional de Vacunación.

¿Cuál es la situación del hantavirus en Argentina?

Se notificaron 3 casos nuevos durante la última semana, 5 menos en comparación con la semana anterior. El total de casos en lo que va de 2026 asciende a 14 confirmados con residencia en Buenos Aires (7), Salta (5), Entre Ríos (1) y Río Negro (1).

Desde el inicio de la temporada actual en julio de 2025, se confirmaron 73 casos, ubicando al país por encima del umbral de brote respecto a años previos. Se observa una tendencia creciente de julio a diciembre de 2025, con una potencial desaceleración en enero, aunque esta debe interpretarse considerando posibles actualizaciones retrospectivas.

Los equipos de salud de jurisdicciones con reservorios de roedores deben intensificar la sospecha ante fiebre mayor a 38,5°, dolores musculares, artralgias, cefalea y vómitos, ya que la detección temprana es fundamental para garantizar un tratamiento oportuno.

¿Hay casos de dengue en 2026?

Durante la semana 04 no se notificaron nuevos casos de dengue. Desde el inicio de la temporada 2025/2026, se confirmaron 18 casos, marcando un descenso sostenido en comparación con los máximos alcanzados en 2023 y 2024.

A pesar del actual escenario de bajo riesgo, persiste la necesidad de mantener una vigilancia intensificada ante la posibilidad de circulación en áreas con condiciones favorables para la transmisión y el ingreso de nuevos serotipos a partir de casos importados.