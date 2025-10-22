Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Mejoras en la Ruta 7

Guaymallén anuncia obras en Acceso Este: cortes y cambios de tránsito desde 2026

El intendente Marcos Calvente anticipó la puesta a disposición de la documentación técnica de los dos tramos de la obra, que incluirá tercer trocha, alteo del acceso y cruces bajo nivel, afectando el tránsito diario de 200.000 vehículos.

El Acceso Este en el departmento de Guaymallén, uno de los tramos de mayor tránsito en Mendoza con cerca de 200 mil vehículos diarios, será objeto de obras clave a partir de principios de 2026.

Según el intendente Marcos Calvente, los trabajos incluyen la construcción de un tercer carril, alteo del acceso y cruces bajo nivel en varias calles, generando cortes y desvíos que impactarán directamente en el tránsito diario de vecinos y automovilistas.

La documentación técnica de los dos tramos se pondrá a disposición de las empresas interesadas antes del inicio del proceso licitatorio previsto para mediados de noviembre.

Obras en dos tramos del Acceso Este

El Acceso Este de Guaymallén, que conecta con la Ruta 7 y es uno de los tramos de mayor densidad vehicular en Mendoza, será intervenido en dos tramos para mejorar su estado de conservación, actualmente crítico debido a numerosos baches y deterioro general. Según el intendente Marcos Calvente, el proyecto incluye tercer carril, alteo del acceso y cruces bajo nivel en calles como Urquiza, Avellaneda, Azcuénaga, Jauza Rosario y Arenales.

Tránsito y cortes previstos

El tramo intervenido concentra alrededor de 200.000 vehículos diarios, sumando tránsito del Acceso Sur y Acceso Oeste. Las obras implicarán cortes parciales y desvíos estratégicos, planificados para minimizar el impacto en los vecinos y automovilistas, aunque se anticipa que la circulación será compleja durante la ejecución de los trabajos.

Documentación y proceso licitatorio

Los proyectos de ambos tramos ya están concluidos y la documentación técnica se pondrá a disposición de las empresas interesadas en los próximos días. Tras un período de 15 días para que las compañías analicen los proyectos, se dará inicio al proceso licitatorio, que podría comenzar a mediados de noviembre. Se estima que la firma del contrato e inicio de obras se realice a comienzos de 2026.

Detalles técnicos de la obra

Entre las intervenciones más destacadas se encuentran:

  • Alteo del acceso: elevación del tramo desde la calle La Purísima hacia el este y el puente del ferrocarril de colores.
  • Cruces bajo nivel: implementación en Urquiza, Avellaneda, Azcuénaga y Jauza Rosario.
  • Tercer carril: ampliación de la capacidad vehicular para mejorar el flujo.

El orden de ejecución prioriza levantar el acceso antes de materializar los cruces de norte a sur, garantizando seguridad y coordinación durante la obra.

Impacto para vecinos y automovilistas

El proyecto busca mejorar la circulación y reducir accidentes, pero durante su desarrollo se esperan interrupciones temporales, por lo que se recomienda a los vecinos y conductores planificar recorridos alternativos y mantenerse informados sobre el avance de los trabajos.

También puedes leer

Crisis y consumo

Salarios que no alcanzan: cómo las familias argentinas buscan ahorrar en alimentos

Godoy Cruz

Todo lo que tenés que saber de la Fiesta Provincial de la Cerveza

El aullido del Lobo

Gimnasia tras el histórico ascenso: cómo será la preparación para la próxima temporada

Estado del tiempo

Mendoza espera tormentas con granizo y Zonda: cuáles son las zonas y los horarios clave

Guaymallén

Tres mañanas con fuertes complicaciones en el Nudo Vial de Acceso Este

Ciudad de Mendoza

Protesta estudiantil en Bellas Artes por ratas, aulas sin luz y baños colapsados

Te puede interesar

Mejoras en la Ruta 7

Guaymallén anuncia obras en Acceso Este: cortes y cambios de tránsito desde 2026

Crisis y consumo

Salarios que no alcanzan: cómo las familias argentinas buscan ahorrar en alimentos

Godoy Cruz

Todo lo que tenés que saber de la Fiesta Provincial de la Cerveza

El aullido del Lobo

Gimnasia tras el histórico ascenso: cómo será la preparación para la próxima temporada

Estado del tiempo

Mendoza espera tormentas con granizo y Zonda: cuáles son las zonas y los horarios clave

Guaymallén

Tres mañanas con fuertes complicaciones en el Nudo Vial de Acceso Este

Ciudad de Mendoza

Protesta estudiantil en Bellas Artes por ratas, aulas sin luz y baños colapsados

Godoy Cruz

Denunció que su hija fue amenazada con un cuchillo y sometida a tocamientos

Uspallata

Un fuerte temblor sacudió a Mendoza durante la mañana del martes

Lavalle

Recataron en Mendoza a un hombre con drones que estaba perdido en un campo

Destrato en la vía pública

Betty Mohr, la concejal de Luis Petri en San Martín que ocultó la identidad de una asesora

Elecciones 2025

En Mendoza, Luis Petri defendió el ajuste sobre jubilados y personas con discapacidad

Estados Unidos

Argentina campeón Panamericano de Tenis de Mesa con protagonismo mendocino

Remodelación integral

Mendoza proyecta crecimiento industrial con masterplan de inversión e infraestructura

Colapso digital

Se cayó la red de servidores más grande del mundo y causó fallas en aplicaciones

Desde el Air Force One

Donald Trump, sobre Argentina: “Están muriendo y los ayudaré comprando carne”

Comercio exterior

Brasil flexibiliza aranceles al ajo chino y pone en riesgo la producción de Mendoza

Estado del tiempo

Mendoza espera calor, viento norte y Zonda con probabilidad de lluvias y granizo

Presentes económicos

Día de la Madre 2025: cómo celebran los argentinos y cuánto gastan en regalos

Elecciones 2026

El voto joven en Mendoza puede definir bancas pese a su bajo nivel de participación