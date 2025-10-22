El intendente Marcos Calvente anticipó la puesta a disposición de la documentación técnica de los dos tramos de la obra, que incluirá tercer trocha, alteo del acceso y cruces bajo nivel, afectando el tránsito diario de 200.000 vehículos.

El Acceso Este en el departmento de Guaymallén, uno de los tramos de mayor tránsito en Mendoza con cerca de 200 mil vehículos diarios, será objeto de obras clave a partir de principios de 2026.

Según el intendente Marcos Calvente, los trabajos incluyen la construcción de un tercer carril, alteo del acceso y cruces bajo nivel en varias calles, generando cortes y desvíos que impactarán directamente en el tránsito diario de vecinos y automovilistas.

La documentación técnica de los dos tramos se pondrá a disposición de las empresas interesadas antes del inicio del proceso licitatorio previsto para mediados de noviembre.

Obras en dos tramos del Acceso Este

El Acceso Este de Guaymallén, que conecta con la Ruta 7 y es uno de los tramos de mayor densidad vehicular en Mendoza, será intervenido en dos tramos para mejorar su estado de conservación, actualmente crítico debido a numerosos baches y deterioro general. Según el intendente Marcos Calvente, el proyecto incluye tercer carril, alteo del acceso y cruces bajo nivel en calles como Urquiza, Avellaneda, Azcuénaga, Jauza Rosario y Arenales.

Tránsito y cortes previstos

El tramo intervenido concentra alrededor de 200.000 vehículos diarios, sumando tránsito del Acceso Sur y Acceso Oeste. Las obras implicarán cortes parciales y desvíos estratégicos, planificados para minimizar el impacto en los vecinos y automovilistas, aunque se anticipa que la circulación será compleja durante la ejecución de los trabajos.

Documentación y proceso licitatorio

Los proyectos de ambos tramos ya están concluidos y la documentación técnica se pondrá a disposición de las empresas interesadas en los próximos días. Tras un período de 15 días para que las compañías analicen los proyectos, se dará inicio al proceso licitatorio, que podría comenzar a mediados de noviembre. Se estima que la firma del contrato e inicio de obras se realice a comienzos de 2026.

Detalles técnicos de la obra

Entre las intervenciones más destacadas se encuentran:

Alteo del acceso : elevación del tramo desde la calle La Purísima hacia el este y el puente del ferrocarril de colores.

: elevación del tramo desde la calle La Purísima hacia el este y el puente del ferrocarril de colores. Cruces bajo nivel : implementación en Urquiza, Avellaneda, Azcuénaga y Jauza Rosario.

: implementación en Urquiza, Avellaneda, Azcuénaga y Jauza Rosario. Tercer carril: ampliación de la capacidad vehicular para mejorar el flujo.

El orden de ejecución prioriza levantar el acceso antes de materializar los cruces de norte a sur, garantizando seguridad y coordinación durante la obra.

Impacto para vecinos y automovilistas

El proyecto busca mejorar la circulación y reducir accidentes, pero durante su desarrollo se esperan interrupciones temporales, por lo que se recomienda a los vecinos y conductores planificar recorridos alternativos y mantenerse informados sobre el avance de los trabajos.