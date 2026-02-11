Noticias Mendoza

Mendoza
Infracciones viales

Guaymallén multa a quienes circulen en contramano por las laterales del Acceso Este

Desde este martes comenzaron a aplicarse sanciones tras el cambio de sentido único en las laterales del Acceso Este. La multa por circular en contramano supera los $360 mil y es considerada falta gravísima.

Guaymallén comenzó a multar a los conductores que circulen en contramano por las laterales del Acceso Este, que desde el lunes 9 de febrero funcionan con sentido único. Tras una jornada inicial de concientización, este martes se labraron más de 50 infracciones en distintos puntos del corredor vial.

El juez vial Ernesto Latino indicó que, pese a la señalización colocada y la presencia de inspectores municipales, muchos automovilistas continuaron avanzando en sentido contrario, poniendo en riesgo la seguridad vial. La infracción está tipificada como gravísima dentro del régimen de tránsito vigente.

En el punto más conflictivo, en la Lateral Sur a la altura del Mercado Cooperativo del Acceso Este, hubo casos que los conductores no sólo violaron la señales de tránsito, sino también los conos colocados y en presencia de los agentes viales. La multa asciende a 362.000 pesos.

¿Cuál es el nuevo sentido de circulación en las laterales del Acceso Este?

El nuevo esquema de circulación establece:

  • La lateral norte circula hacia el oeste, en dirección al Nudo Vial.
  • La lateral sur circula hacia el este, en dirección al límite con Maipú.

El cambio busca ordenar el tránsito, evitar cruces peligrosos y reducir maniobras indebidas que generaban situaciones de alto riesgo, especialmente en horarios de mayor circulación.

Desde el municipio explicaron que la modificación responde a estudios técnicos y a reiterados reclamos por desorden vehicular en la zona.

Ernesto Latino Saa cuando juró como juez administrativo vial, en agosto de 2025.
¿Dónde se realizaron los principales controles?

Los operativos se concentraron principalmente en la lateral sur y Tirasso, frente al Mercado Cooperativo del Este, uno de los sectores con mayor flujo de vehículos particulares y transporte de carga.

Inspectores municipales permanecieron en el lugar durante toda la jornada, constatando incumplimientos y labrando actas cuando los conductores desoyeron las indicaciones.

Según detallaron desde el juzgado vial, la mayoría de las infracciones se produjo por desconocimiento del cambio o por intentar acortar camino, pese a la señalización visible instalada en los accesos.

¿Cuánto cuesta la multa por circular en contramano en Guaymallén?

La multa por circular en contramano es de $361.920. Al tratarse de una falta gravísima, además de la sanción económica puede implicar consecuencias adicionales según la evaluación del juzgado vial.

Existe un 40% de descuento por pago voluntario, lo que reduce el monto a $217.152.

Desde la comuna recordaron que circular en sentido contrario es una de las conductas más peligrosas en materia de seguridad vial, ya que aumenta considerablemente el riesgo de colisiones frontales.

¿También habrá multas por estacionar en cordón amarillo?

Sí. El municipio adelantó que en los próximos días comenzarán a sancionar el estacionamiento indebido en tramos señalizados con cordón amarillo sobre las laterales.

Las multas por esta infracción irán de $36.400 a $52.000, dependiendo de la gravedad y reincidencia.

El objetivo oficial es ordenar el tránsito, mejorar la fluidez vehicular y reducir riesgos tanto para conductores como para peatones en una de las arterias más transitadas del departamento.

¿Por qué se considera una falta gravísima circular en contramano?

Circular en contramano vulnera normas básicas de tránsito y genera un alto riesgo de siniestros viales. Este tipo de conducta:

  • Aumenta la probabilidad de choques frontales.
  • Complica la reacción de otros conductores.
  • Obliga a maniobras bruscas e imprevistas.
  • Afecta la circulación general y genera congestión.

Por ese motivo, la normativa la clasifica como falta gravísima y prevé sanciones económicas elevadas.

Desde el municipio anticiparon que los controles continuarán durante los próximos días y que no habrá nuevas instancias de advertencia: quienes incumplan serán multados.

