Mendoza
Subastan vehículos

Guaymallén rematará motos, autos y pick ups secuestradas: cuándo y cómo participar

La Municipalidad de Guaymallén subastará seis motos, dos autos y dos pick ups. La exhibición será el 25 de noviembre y la puja se realizará en la Oficina de Subastas Judiciales de Ciudad.

La Municipalidad de Guaymallén anunció que el próximo 26 de noviembre llevará adelante un nuevo remate de vehículos retenidos en su Playa de Secuestros. En total, se subastarán seis motos, dos autos y dos pick ups, todos disponibles para ver el día previo a la subasta.

¿Cuándo y dónde se podrán ver los vehículos?

La exhibición del lote se realizará el martes 25 de noviembre, de 10 a 12, en la Playa de Secuestros ubicada en calle Tirasso y callejón Los Eucaliptos, en el distrito El Sauce.

¿Cuándo será el remate y dónde se realizará?

La subasta está prevista para el miércoles 26 de noviembre a las 9.30, en la Oficina de Subastas Judiciales, situada en San Martín 322, Ciudad de Mendoza.

¿Qué requisitos deben cumplir quienes quieran participar?

Quienes asistan a la puja deberán:

  • Presentarse con DNI.
  • Llegar antes del inicio del remate.
  • En caso de ganar, abonar en efectivo:
    • 10% de la oferta en concepto de seña.
    • 10% de comisión de la martillera.
    • 2,5% de impuestos.

Para consultas, la martillera interviniente es María Manucha de Sajn, disponible en el 2615 521623.

¿Por qué la Municipalidad puede rematar estos vehículos?

Según la normativa vigente, la comuna está habilitada a rematar vehículos que hayan permanecido al menos seis meses en la Playa de Secuestros, espacio creado en 2019 para alojar unidades retenidas por los Juzgados Viales del municipio.

¿Qué vehículos salen a remate?

Motos

  • Zanella ZB 110 (2006)
  • Kimko Activ 110 (2011)
  • Motomel GC 125 (2014)
  • Sumo Hobiz 110 (2008)
  • Zanella RX 150 (2016)
  • Guerrero G 110 DL (2018)

Autos y pick ups

  • Fiat Multicarga 125 (1974)
  • Fiat Fiorino Working 1.7 D (1997)
  • Peugeot 206 XTD 5P (2006)
  • Ford Taunus L (1979)

