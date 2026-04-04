Guernica: la obra de Picasso reabre una disputa política e identitaria en España

El histórico cuadro “Guernica” volvió al centro del debate tras el pedido del Gobierno vasco para trasladarlo a Bilbao. El rechazo del Museo Reina Sofía y del Ejecutivo español reactivó una tensión que combina memoria histórica, identidad y preservación del patrimonio.

El cuadro Guernica del artista Pablo Picasso, una de las obras más emblemáticas del siglo XX, volvió a generar controversia en España luego de que el Gobierno del País Vasco solicitara su traslado temporal a Bilbao. La iniciativa, impulsada por el lehendakari Imanol Pradales, fue rechazada por el Museo Reina Sofía y respaldada por el gobierno de Pedro Sánchez, lo que derivó en un nuevo conflicto institucional de alto voltaje político y simbólico.

¿Por qué el Gobierno vasco quiere trasladar el Guernica a Bilbao?

El pedido formal apunta a exhibir la obra en el Museo Guggenheim Bilbao entre octubre de 2026 y junio de 2027. El objetivo es conmemorar el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica en 1937, uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil Española, y un nuevo aniversario del primer Gobierno vasco.

Desde el Ejecutivo regional consideran que el traslado tendría un fuerte valor simbólico. Pradales lo definió como un gesto de “reparación simbólica” y una oportunidad para proyectar al mundo un mensaje de memoria y reconocimiento histórico.

Además, la iniciativa busca reforzar la conexión territorial de la obra con el hecho histórico que la inspiró, ya que el cuadro fue concebido por Pablo Picasso como una denuncia directa del ataque aéreo sobre la población civil.

Mural réplica del Guernica en Santiago de Chile.

¿Por qué el Museo Reina Sofía rechaza el traslado?

El Museo Reina Sofía mantiene una postura firme: el traslado del Guernica implica un “alto riesgo” para la integridad de la obra. Los informes técnicos sostienen que el lienzo presenta un estado de fragilidad que desaconseja cualquier movimiento.

Este criterio es respaldado por el gobierno nacional, que asegura basar su decisión exclusivamente en argumentos de conservación. En ese sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez descarta que exista una motivación política en la negativa.

Los especialistas incluso comparan la importancia y el nivel de protección del Guernica con el de la Mona Lisa en el Museo del Louvre, una obra que tampoco se presta ni se traslada debido a su valor incalculable y su delicado estado.

¿Cuál es la historia del Guernica y por qué es tan importante?

El Guernica fue pintado en 1937 para la Exposición Internacional de París de 1937, donde se exhibió como una denuncia del bombardeo de la ciudad vasca durante la Guerra Civil.

A lo largo de décadas, la obra tuvo un recorrido itinerante por Europa y América. Pablo Picasso se negó a que regresara a España mientras el país estuviera bajo la dictadura franquista, lo que reforzó su carácter político.

Desde 1939 permaneció bajo custodia del Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde fue exhibida y trasladada en múltiples ocasiones. Recién en 1981, tras el retorno de la democracia, el cuadro volvió a España en una compleja operación.

Inicialmente se instaló en el Museo del Prado y, desde 1992, se encuentra de forma permanente en el Reina Sofía, donde no ha vuelto a salir.

Detalle Madre con hijo muerto.

¿Por qué el conflicto se convirtió en un asunto de Estado?

Ante las reiteradas negativas, el Gobierno vasco elevó el reclamo a una escala política mayor. Pradales advirtió que cerrar el debate sería “un grave error político”, tras reunirse con Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

La discusión trasciende lo técnico. Para el País Vasco, el Guernica representa una pieza central de su memoria histórica y un símbolo identitario. Para el Estado español, en cambio, prevalece la necesidad de preservar una obra única e irreemplazable.

En este contexto, el debate vuelve a poner sobre la mesa una tensión histórica: quién tiene derecho simbólico sobre una obra de alcance universal y cuáles son los límites entre la política cultural y la conservación del patrimonio.

Detalle Guerrero muerto.

¿Qué puede pasar ahora con el Guernica?

Las negociaciones continúan abiertas. En los últimos días, el Ejecutivo vasco intensificó contactos con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para explorar alternativas que permitan avanzar en el pedido.

Sin embargo, las conversaciones fueron postergadas hasta después de Semana Santa, lo que indica que no habrá una resolución inmediata.

Mientras tanto, el caso del Guernica vuelve a demostrar que algunas obras trascienden el arte: se convierten en símbolos vivos, atravesados por disputas políticas, identitarias y culturales que siguen vigentes casi 90 años después de su creación.