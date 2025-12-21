Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Vialidad provincial

Habilitaron paradores de servicios en alta montaña para viajeros a Chile

El Gobierno de Mendoza puso en marcha espacios de espera en Penitentes, Uspallata y Horcones para ordenar el tránsito cuando hay demoras en el Paso Internacional Cristo Redentor.

El Gobierno de Mendoza habilitó paradores de servicios en alta montaña para mejorar la experiencia de los viajeros que transitan por el Paso Internacional Cristo Redentor cuando se registran demoras. La medida forma parte de un operativo conjunto con organismos nacionales y locales, y busca ordenar el tránsito y brindar una espera más amigable durante los momentos de mayor congestión hacia y desde Chile.

¿Dónde están ubicados los paradores habilitados?

Los paradores funcionan en Penitentes y Uspallata para quienes viajan hacia Chile, mientras que el complejo de Horcones está destinado a los vehículos que regresan a la Argentina desde el país vecino.

¿Cuándo se activan los paradores de servicios?

El uso de los paradores se activa cuando la situación vial del paso internacional lo requiere, especialmente ante demoras prolongadas. En esos casos, los viajeros permanecen en los espacios designados hasta que se normaliza el tránsito.

¿Cómo fue el estreno del parador de Penitentes?

El parador de Penitentes tuvo su primera experiencia este mismo día, cuando alrededor de 50 vehículos debieron esperar cerca de 40 minutos antes de continuar viaje con acompañamiento de seguridad hacia el Paso Cristo Redentor.

¿Qué organismos participan del operativo?

El operativo involucra a la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, la Policía de Mendoza, la Guardia Urbana Municipal de Las Heras, Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que coordinan acciones para ordenar la circulación y garantizar la seguridad.

¿Qué servicios ofrecen los paradores?

Al igual que el año pasado, los paradores cuentan con servicios sanitarios y están ubicados en zonas donde hay opciones de gastronomía y entretenimiento, para que la espera sea más cómoda para los viajeros.

También puedes leer

Estrictos controles

SOAPEX: el seguro obligatorio para viajar a Chile en vehículo particular

Vialidad provincial

Habilitaron paradores de servicios en alta montaña para viajeros a Chile

Escenario crítico

Alerta hídrica: el río Mendoza opera con solo un 40% del caudal esperado

Actividades recreativas

La Ciudad de Mendoza lanzó oficialmente las Escuelas de Verano 2025–2026

Mecatrónica y empleo

La robótica crece en Mendoza: formación académica, industria e impacto laboral

Estado del tiempo

Alerta por Zonda y tormentas: pronóstico extendido para Mendoza

Te puede interesar

Salud pública

Gripe A (H3N2): anticipan un aumento de casos, pero descartan un escenario crítico

Estrictos controles

SOAPEX: el seguro obligatorio para viajar a Chile en vehículo particular

Vialidad provincial

Habilitaron paradores de servicios en alta montaña para viajeros a Chile

Escenario crítico

Alerta hídrica: el río Mendoza opera con solo un 40% del caudal esperado

Actividades recreativas

La Ciudad de Mendoza lanzó oficialmente las Escuelas de Verano 2025–2026

Mecatrónica y empleo

La robótica crece en Mendoza: formación académica, industria e impacto laboral

Estado del tiempo

Alerta por Zonda y tormentas: pronóstico extendido para Mendoza

De Dorrego

Victoria Segura Walrond fue coronada reina de la Vendimia de Guaymallén

En Italia

El metegol paralímpico mendocino hará historia y jugará el Mundial de Clubes

Lucha antiminera

Convocan a una nueva movilización en Mendoza contra el proyecto San Jorge

Básquet

Israelita Macabi se quedó con la serie anual de la Superliga ante Godoy Cruz

Ciudad de Mendoza

Felipe Jofré tocó la campana tras vencer un cáncer infantil en Mendoza

Predio de la Virgen

Vendimia de Guaymallén 2026: a qué hora es, dónde se realiza y qué propone

Condenado a 11 años

Confesó abusos sexuales a su nieta y grooming a otras menores en Mendoza

Planeando 2026

Independiente Rivadavia confirmó un refuerzo en medio de una causa judicial

Múltiples allanamientos

Desbarataron una banda que robaba en Junín y desarmaba autos en Guaymallén

Conflicto internacional

EE.UU. hundió otra narcolancha en el Pacífico y crece la tensión con Venezuela

“Operación Dori”

Desarticulan red transnacional de abuso sexual infantil en CABA y el Conurbano

San Martín

Denuncian discriminación en el fútbol femenino por identidad de género

Cooperación internacional

La Ciudad de Mendoza firmó un acuerdo de hermanamiento con Lima