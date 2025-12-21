Habilitaron paradores de servicios en alta montaña para viajeros a Chile

El Gobierno de Mendoza puso en marcha espacios de espera en Penitentes, Uspallata y Horcones para ordenar el tránsito cuando hay demoras en el Paso Internacional Cristo Redentor.

El Gobierno de Mendoza habilitó paradores de servicios en alta montaña para mejorar la experiencia de los viajeros que transitan por el Paso Internacional Cristo Redentor cuando se registran demoras. La medida forma parte de un operativo conjunto con organismos nacionales y locales, y busca ordenar el tránsito y brindar una espera más amigable durante los momentos de mayor congestión hacia y desde Chile.

¿Dónde están ubicados los paradores habilitados?

Los paradores funcionan en Penitentes y Uspallata para quienes viajan hacia Chile, mientras que el complejo de Horcones está destinado a los vehículos que regresan a la Argentina desde el país vecino.

¿Cuándo se activan los paradores de servicios?

El uso de los paradores se activa cuando la situación vial del paso internacional lo requiere, especialmente ante demoras prolongadas. En esos casos, los viajeros permanecen en los espacios designados hasta que se normaliza el tránsito.

¿Cómo fue el estreno del parador de Penitentes?

El parador de Penitentes tuvo su primera experiencia este mismo día, cuando alrededor de 50 vehículos debieron esperar cerca de 40 minutos antes de continuar viaje con acompañamiento de seguridad hacia el Paso Cristo Redentor.

¿Qué organismos participan del operativo?

El operativo involucra a la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, la Policía de Mendoza, la Guardia Urbana Municipal de Las Heras, Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que coordinan acciones para ordenar la circulación y garantizar la seguridad.

¿Qué servicios ofrecen los paradores?

Al igual que el año pasado, los paradores cuentan con servicios sanitarios y están ubicados en zonas donde hay opciones de gastronomía y entretenimiento, para que la espera sea más cómoda para los viajeros.