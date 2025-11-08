El cuerpo fue encontrado en la intersección de las calles Dorrego y Julio Silva. La policía trabaja para determinar las circunstancias del fallecimiento y mantiene hermetismo sobre la identidad de la víctima.

Un fuerte operativo policial se desplegó en la ciudad de San Rafael luego del hallazgo de un hombre sin vida en plena vía pública, hecho que generó gran conmoción entre los vecinos de la zona.

El descubrimiento ocurrió durante la noche del viernes en la esquina de Dorrego y Julio Silva de la Ciudad de San Rafael, lo que motivó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad. La policía procedió a resguardar el área para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos forenses.

Según la información divulgada públicamente las autoridades trabajan para establecer las causas del deceso y las circunstancias en que se produjo. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad del hombre fallecido ni sobre posibles hipótesis.

Desde la fuerza provincial informaron que las actuaciones judiciales continúan en desarrollo y que el caso se maneja con la reserva correspondiente. Se aguardan los resultados de las pericias médicas forenses para esclarecer lo sucedido.