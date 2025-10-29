Noticias Mendoza



Mendoza
Santa Rosa

Hombre con restricción de acercamiento subió 80 metros a una antena y amenazó con lanzarse

Un sujeto de La Paz protagonizó un tenso episodio en La Dormida al trepar una antena de telecomunicaciones exigiendo ver a sus hijos. La Policía activó protocolos de emergencia y logró que descendiera ileso tras más de una hora de crisis.

Una situación de extrema tensión paralizó el distrito de La Dormida en el departamento de Santa Rosa durante la noche, cuando un hombre identificado con el apellido Ochoa, oriundo de La Paz, trepó una antena de telecomunicaciones de 90 metros de altura amenazando con arrojarse al vacío. El motivo: una restricción de acercamiento judicial que le impedía contacto con su familia.

El episodio, que mantuvo en vilo a vecinos y autoridades, concluyó cerca de las 20:50 horas cuando el sujeto decidió descender por sus propios medios, resultando ileso. La intervención incluyó la movilización de equipos especiales de la Policía de Mendoza, quienes desplegaron protocolos de contención para crisis en altura.

Cronología del incidente


Desarrollo de los hecho

Los vecinos del barrio La Dormida comenzaron a salir a la calle al notar la llegada inusual de móviles policiales a la zona. Al consultar a los uniformados, estos confirmaron que un hombre estaba trepando la antena de telecomunicaciones ubicada junto al Club La Dormida.

Cuando los efectivos se acercaron para dialogar con él, el sujeto manifestó que tenía una restricción de acercamiento hacia su familia, medida que consideraba injusta. Por este motivo, exigía la presencia de sus hijos en el lugar y amenazaba con continuar hasta la cima de la estructura de 90 metros para lanzarse al vacío.

Ante la gravedad de la situación, la Policía activó los protocolos de emergencia y solicitó la intervención de equipos especializados. El GES (Grupo Especial de Seguridad) y el GRIS (Grupo de Respuesta Inmediata y Seguridad) se trasladaron rápidamente al lugar mientras Ochoa continuaba su ascenso.

El giro inesperado

En un momento desconcertante, cuando el hombre había alcanzado aproximadamente 70 metros de altura, decidió descender. Los presentes pensaron que la crisis había finalizado, pero se equivocaron.

Al llegar abajo, Ochoa pidió un cigarrillo con total tranquilidad. Lo encendió, fumó, y de manera sorpresiva emprendió una segunda ascensión por la antena, dejando perplejos a policías y vecinos.

Esta vez se detuvo a los 80 metros de altura, donde permaneció durante aproximadamente media hora. Finalmente, a las 20:50 horas, decidió descender por completo, resultando ileso y sin necesidad de intervención física por parte de los equipos de rescate.

¿Qué es una restricción de acercamiento?

La restricción de acercamiento es una medida cautelar dictada por un juez en el marco de procesos judiciales, generalmente relacionados con violencia doméstica, familiar o de género. Esta medida judicial establece:

  • Prohibición de contacto: El imputado no puede acercarse a la víctima o personas protegidas.
  • Perímetro de seguridad: Se establece una distancia mínima (generalmente 200-300 metros).
  • Prohibición de comunicación: Incluye llamadas, mensajes, redes sociales o terceros.
  • Alcance amplio: Puede extenderse al domicilio, lugar de trabajo o escuela.
  • Duración variable: Según la gravedad del caso y evolución del proceso.

Marco legal en Argentina

Las restricciones de acercamiento están contempladas en:

  • Ley 26.485 (Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)
  • Código Procesal Penal (medidas cautelares)
  • Ley 24.417 (Protección contra la Violencia Familiar)

El incumplimiento de una restricción de acercamiento constituye un delito de desobediencia a la autoridad, con penas que pueden incluir prisión.

Equipos policiales especializados

Los grupos de elite que intervinieron en el operativo son:

GES (Grupo Especial de Seguridad)

Unidad táctica entrenada para situaciones de alto riesgo, incluyendo:

  • Rescates en altura
  • Negociación con personas en crisis
  • Intervenciones de emergencia
  • Contención de situaciones críticas

GRIS (Grupo de Respuesta Inmediata y Seguridad)

Fuerza de intervención rápida especializada en:

  • Respuesta a emergencias urbanas
  • Apoyo táctico
  • Situaciones de rehenes o amenazas
  • Coordinación con otros equipos especiales

Ambos grupos trabajan en conjunto con protocolos establecidos para minimizar riesgos y preservar la vida de las personas involucradas.

Crisis en altura: un fenómeno recurrente

Los episodios de personas que amenazan con arrojarse desde alturas considerables no son infrecuentes en situaciones de crisis emocional o conflictos legales. Estos casos generalmente involucran:

Factores desencadenantes

  • Conflictos familiares o de pareja
  • Medidas judiciales percibidas como injustas
  • Crisis de salud mental
  • Situaciones de desesperación económica o social
  • Consumo de sustancias

Protocolo de intervención

Las fuerzas de seguridad aplican técnicas específicas:

  1. Acordonamiento del área: Alejar a curiosos y garantizar seguridad perimetral
  2. Equipo especializado: Activar GES, GRIS o bomberos según corresponda
  3. Negociación profesional: Personal capacitado en contención emocional
  4. Evaluación de riesgo: Análisis constante de la situación
  5. Preparación de rescate: Equipos listos para intervención física si es necesario
  6. Atención médica: Ambulancias en espera

Importancia del abordaje profesional

Este tipo de situaciones requiere manejo delicado y profesional. La intervención precipitada o inadecuada puede agravar la crisis y poner en riesgo la vida de la persona.

Los especialistas recomiendan:

  • No confrontar: Evitar discusiones o cuestionamientos directos
  • Escucha activa: Permitir que la persona exprese sus emociones
  • Empatía: Validar sentimientos sin justificar acciones riesgosas
  • Tiempo: No forzar resoluciones inmediatas
  • Apoyo profesional: Intervención de psicólogos cuando sea posible

Cierre del episodio

El caso concluyó sin heridos ni daños materiales. Ochoa descendió por sus propios medios y quedó a disposición de las autoridades judiciales, quienes deberán evaluar las circunstancias del episodio en relación con la restricción de acercamiento vigente.

El incidente pone de relieve la complejidad de las situaciones familiares judicializadas y la importancia de contar con equipos especializados capaces de manejar crisis emocionales de alto riesgo.

Si estás atravesando una crisis o conocés a alguien en situación vulnerable:

📞 Línea de prevención del suicidio: 135 (gratuita, 24hs) 📞 Emergencias: 911 📞 Línea de violencia familiar: 144 (gratuita, 24hs)

No estás solo. Siempre hay ayuda disponible.

