Horror en Santa Rosa: detuvieron a un joven acusado de torturar a su familia e intentar matar a un niño

Un joven de 24 años fue imputado por tentativa de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad en una causa estremecedora ocurrida en una zona rural de Santa Rosa, Mendoza. La principal víctima fue un niño de 4 años que sufrió una violencia extrema durante varios días.

En un rincón rural de Santa Rosa, donde el aislamiento forma parte del paisaje cotidiano, se habría desarrollado durante horas —e incluso días— una escena de violencia extrema, a punto tal de torturar a una familia y tratar de matar a un niño de 4 años, dentro de una vivienda ubicada en la zona de El Divisadero.

El acusado es Juan Carlos Valdez, de 24 años, quien permanece detenido tras ser imputado por delitos gravísimos. Según la reconstrucción judicial, habría sometido a su propia familia a agresiones físicas, amenazas y condiciones de encierro.

¿Qué delitos le imputó la Justicia al acusado?

La Justicia lo imputó por tentativa de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad, delitos que prevén penas que podrían superar los 30 años de prisión.

De acuerdo con la causa, en la vivienda convivían una mujer de 44 años y sus dos hijos: una niña de 10 y un niño de 4 años. El lugar, aislado y sin acceso inmediato a ayuda, fue escenario de un contexto de violencia sostenida.

¿Cómo comenzaron los hechos de violencia?

El episodio más grave habría comenzado durante la noche del 9 de febrero. Según la investigación, los primeros indicios fueron gritos, seguidos de golpes.

La niña habría sido atacada con un rebenque, mientras que el niño de 4 años se convirtió en la principal víctima de las agresiones, recibiendo golpes reiterados y castigos físicos de extrema violencia.

¿Qué sufrió el niño de 4 años?

La reconstrucción judicial describe una secuencia de agresiones que impacta por su crudeza.

El niño habría sido:

Golpeado contra una pared

Arrojado sobre un colchón y pateado

Castigado con un cable USB

Sumergido en agua tras quedar inconsciente

Además, habría sido privado de alimentos, expuesto al frío y amenazado de muerte. En uno de los episodios más graves, el acusado habría mordido su mano hasta arrancarle una uña e intentado ahorcarlo con una soga.

Los investigadores sostienen que la violencia ejercida estuvo muy cerca de provocar la muerte del menor.

¿Qué ocurrió con la madre y la niña?

La madre también habría sido víctima de agresiones físicas mientras intentaba proteger a sus hijos. Según consta en la causa, la familia permanecía encerrada, sin acceso a un teléfono ni posibilidad de pedir ayuda.

El encierro, en medio de una zona rural, agravó la situación al impedir cualquier intervención externa.

¿Cómo lograron escapar?

La situación cambió en la madrugada del 10 de febrero, cuando el acusado salió a trabajar y olvidó asegurar la vivienda.

Ese descuido permitió que la mujer escapara junto a sus hijos y llegara hasta la casa de un vecino, desde donde se realizó el llamado al 911.

¿Qué encontró la Policía al llegar?

Al arribar al lugar, el personal policial constató signos evidentes de violencia:

Lesiones visibles en las víctimas

Golpes y heridas recientes

Mechones de cabello arrancados dentro de la vivienda

El niño de 4 años presentaba el cuadro más grave.

¿Qué se sabe del avance de la causa?

Actualmente, Juan Carlos Valdez permanece detenido mientras avanza la investigación judicial.

La causa busca determinar con precisión la duración del encierro y el alcance total de las agresiones.

Un caso que conmociona a Mendoza

El caso generó conmoción por el nivel de violencia denunciado y por el contexto en el que ocurrió: una vivienda aislada, sin posibilidad de auxilio inmediato.

Más allá del avance judicial, el hecho deja una pregunta abierta sobre las situaciones de violencia que permanecen invisibles en entornos rurales.