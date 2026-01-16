Hospital de Luján de Cuyo: cómo será el nuevo modelo público con gestión privada

El gobernador Alfredo Cornejo anunció el inicio de la primera etapa del Hospital de Luján de Cuyo, que comenzará a atender desde el 1 de febrero bajo un esquema inédito en el país de gestión privada integrada al sistema público provincial.

El Hospital de Luján de Cuyo iniciará su funcionamiento el 1 de febrero con la puesta en marcha de su primera etapa, según anunció el gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. Se trata del primer hospital público del país con un modelo de gestión privada, a cargo del Grupo Olmos, plenamente integrado al sistema sanitario de Mendoza y financiado y controlado por el Estado provincial.

¿Qué características tiene el nuevo Hospital de Luján de Cuyo?

El nuevo hospital es una obra largamente esperada por la comunidad lujanina y forma parte de una estrategia provincial de reforma integral del sistema de salud. Aunque la administración operativa estará a cargo de una empresa privada, el hospital seguirá siendo público, con acceso garantizado tanto para personas con obra social como para quienes no la tengan.

Según explicó Cornejo, el establecimiento estará integrado a la historia clínica digital, al sistema público de salud y a la aplicación Mendoza por Mí, lo que permitirá ampliar prestaciones y mejorar la eficiencia en un contexto económico complejo.

¿Por qué se aplica un modelo de gestión privada en un hospital público?

El hospital funcionará bajo un esquema de complementación público-privada. El Estado provincial financia, regula y controla el servicio, mientras que la empresa adjudicataria asume la gestión operativa y la inversión comprometida, que supera los 5.100 millones de pesos, con una concesión por 15 años.

“El Estado controla, define reglas claras y garantiza el acceso; el privado optimiza recursos, invierte y gestiona con eficiencia”, sostuvo Cornejo, al remarcar que se trata de una experiencia inédita en la Argentina que podría marcar el camino para futuras reformas.

¿Cómo será la puesta en marcha del hospital?

El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, detalló que la apertura será progresiva. La primera etapa, desde el 1 de febrero, incluirá consultorios externos con turnos programados en especialidades como pediatría, neumología pediátrica, medicina familiar, clínica médica, ginecología, cardiología, urología y traumatología, entre otras.

Los turnos podrán solicitarse a través de la aplicación Mendoza por Mí y la línea 148 para personas sin obra social, mientras que quienes cuenten con cobertura deberán gestionarlos por los canales que disponga la concesionaria.

¿Cuándo se habilitará la atención de demanda espontánea?

A partir del 15 de febrero comenzará la segunda etapa, con atención de demanda espontánea de baja y media complejidad, de 8 a 20. En esta instancia se atenderán consultas frecuentes como fiebre, cuadros gastrointestinales, traumatismos leves y heridas.

El proceso de ampliación se extenderá durante 18 meses e incluirá la incorporación de quirófanos, internación, laboratorio, servicios de imágenes y nuevas especialidades hasta completar el hospital en su totalidad.

¿Cómo se atenderá a pacientes con y sin obra social?

Montero aclaró que ningún paciente deberá pagar por la atención. Las prestaciones de quienes no tengan cobertura serán financiadas por la Provincia, mientras que en el caso de personas con obra social, los servicios serán facturados a las entidades correspondientes.

El contrato establece que entre el 40% y el 60% de la capacidad del hospital estará destinada a pacientes del sistema público exclusivo, con financiamiento provincial bajo la modalidad de pago por servicio, tomando como referencia el nomenclador del Reforsal.

¿Qué dijeron las autoridades provinciales y municipales?

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, calificó la puesta en marcha del hospital como la respuesta a una demanda histórica del departamento y destacó el trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipio.

En la misma línea, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, señaló que el proyecto combina orden fiscal, planificación y ampliación de servicios, permitiendo mejorar la atención sanitaria con un uso más eficiente de los recursos públicos.