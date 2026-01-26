Ignacio Perruzzi, el mendocino que San Lorenzo blindó con una cláusula millonaria

San Lorenzo de Almagro confirmó la renovación del contrato del mediocampista mendocino Ignacio Perruzzi hasta diciembre de 2028, con una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares, en una clara señal de respaldo al joven formado en el club.

El volante central mendocino Ignacio Perruzzi atraviesa su mejor momento en San Lorenzo de Almagro gracias a una cláusula millonaria. La dirigencia del Ciclón anunció oficialmente la renovación de su contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 y fijó una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares, blindando a uno de los futbolistas con mayor proyección del plantel profesional.

¿Hasta cuándo renovó su contrato Ignacio Perruzzi con San Lorenzo?

Según informó la institución azulgrana, el mediocampista nacido en Mendoza extendió su vínculo contractual hasta fines de 2028. En el mismo anuncio, San Lorenzo también confirmó la renovación del juvenil Teo Rodríguez Pagano, cuya cláusula de salida fue establecida en 25 millones de dólares.

¿Por qué San Lorenzo apuesta fuerte por el volante mendocino?

Ignacio Perruzzi se consolidó como titular en el mediocampo tras su actuación ante Sarmiento de Junín por la 16ta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025. Desde ese encuentro, el mendocino no volvió a salir del equipo y se transformó en una pieza clave en el esquema del entrenador Damián Ayude, destacándose por su solidez, regularidad y lectura del juego.

¿Qué otros hitos marcan el presente de Perruzzi?

En la previa al anuncio oficial, “Nacho” Perruzzi dijo presente en el Polideportivo Roberto Pando, en Boedo, donde acompañó al equipo de básquet de San Lorenzo en la victoria 82-70 frente a La Unión de Formosa por la Liga Nacional. Tras el encuentro, compartió un momento con Nacho Bednarek y Selem Safar, quienes le obsequiaron sus camisetas.

Además, el mediocampista mendocino ya cuenta con experiencia en selecciones juveniles: fue convocado por Diego Placente para integrar el plantel argentino en el Sudamericano Sub-20 del año pasado, reafirmando su crecimiento sostenido y su proyección a nivel nacional.