Incendio en El Carrizal destruyó 21 cabañas del camping Shangri-La y dejó pérdidas totales

Un incendio de grandes proporciones arrasó 21 cabañas en el camping Shangri-La, en El Carrizal, Rivadavia. El siniestro, iniciado por un posible desperfecto eléctrico, dejó a los propietarios sin seguro que cubra los daños y generó graves pérdidas económicas.

El incendio en el camping Shangri-La, en El Carrizal, Rivadavia, comenzó el jueves alrededor de las 21:00 horas y se propagó rápidamente, alimentado por los materiales inflamables de las construcciones de madera.

En un primer momento se reportaron 6 cabañas afectadas, pero luego, cuando el humo se disipó, se confirmó que 21 casas resultaron destruidas por completo.

Testigos relataron que las llamas alcanzaron varios metros de altura y que los bomberos tardaron cerca de tres horas en controlarlas. En el lugar no había ocupantes, ya que las cabañas se usan principalmente los fines de semana o para alquiler turístico.

Intentos de contener el incendio y causas posibles

El cuidador del predio fue quien dio aviso al 911 y trató de contener el fuego con mangueras de riego, aunque la magnitud del incendio superó cualquier intento inicial. Además, varios árboles del predio fueron calcinados.

Las primeras pericias de Bomberos sugieren que el fuego se originó en una de las cabañas por un posible desperfecto eléctrico, aunque esta hipótesis aún no fue confirmada oficialmente.

La Policía citó a los propietarios para reconstruir los hechos y esclarecer cómo se inició el siniestro.

Pérdidas económicas y situación de los propietarios

El incendio dejó un panorama desolador: estructuras metálicas retorcidas, restos de madera completamente calcinada y cenizas en casi la totalidad del predio.

Aunque las cabañas contaban con seguro, algunos propietarios comentaron que las pólizas no cubren edificaciones de madera contra incendios. Esto deja a varias familias sin sus casas de descanso o sin su fuente de ingresos por alquiler turístico, generando una situación económica angustiante.

Recomendación

