Mendoza
Rivadavia

Incendio en El Carrizal: el fuego arrasó con más de veinte cabañas en el camping Shangri-La

Un incendio afectó este jueves por la noche el tradicional camping Shangri-La (ex YPF), ubicado en la margen sudeste de El Carrizal. Varias dotaciones de bomberos trabajaron durante horas para contener las llamas. No hubo víctimas ni heridos, pero las pérdidas materiales fueron importantes.

El incendio que castigó duro al Camping Shangi-La (exYPF) movilizó a bomberos de toda la zona Este de Mendoza y dejó una postal desoladora en una de las áreas turísticas más concurridas del embalse El Carrizal. Mientras se investigan las causas, las autoridades trabajan para evaluar los daños y garantizar la seguridad en los alrededores del predio.

El fuego se propagó con rapidez

El siniestro comenzó cerca de las 20.30, cuando el encargado del lugar, Leonardo Hipólito Prado Ghilardi (48), dio aviso al 911 tras detectar las primeras llamas. En pocos minutos, el fuego se extendió entre las cabañas del predio, construidas una junto a otra, lo que facilitó su propagación.

Bomberos de toda la zona Este acudieron al lugar y trabajaron durante gran parte de la noche para controlar el incendio. Según el primer relevamiento, unas veinte cabañas quedaron destruidas y también se quemaron varias embarcaciones que estaban en tierra.

Explosiones y daños materiales

Durante el operativo se produjeron varias explosiones, provocadas por garrafas y combustible almacenado para los motores de las lanchas.
El trabajo de los bomberos se extendió hasta la madrugada del viernes, en medio de condiciones climáticas adversas y con riesgo de reinicio del fuego.

En horas de la mañana, personal especializado realizó los primeros peritajes para determinar las causas y la magnitud de las pérdidas. La investigación está a cargo del fiscal Germán Santarelli, de la Unidad Fiscal Junín – Rivadavia.

Recomendaciones y prevención

Desde Defensa Civil recordaron algunas medidas para prevenir nuevos focos de incendio, especialmente en zonas de camping o cercanas a embalses:

  • Evitar el uso de fuego al aire libre en días ventosos o secos.
  • Mantener garrafas y combustibles alejados de las zonas de descanso.
  • No arrojar colillas, brasas ni residuos inflamables.
  • Controlar que las instalaciones eléctricas de cabañas y casas rodantes estén en buen estado.
  • Ante cualquier indicio de fuego, llamar de inmediato al 911.

Fuentes: Bomberos de la Zona Este, Dirección de Defensa Civil, Ministerio de Seguridad de Mendoza.

