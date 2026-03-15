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Incendio total en el Casino de San Martín: investigan qué pasó con el dinero de las tragamonedas y la bóveda

El incendio que destruyó por completo el Casino de San Martín dejó pérdidas millonarias y múltiples interrogantes. La Justicia investiga las causas del siniestro y confirmó que la bóveda de seguridad resistió el fuego, mientras que las 600 máquinas tragamonedas fueron consumidas por las llamas.

El incendio que arrasó el Casino de San Martín el miércoles 11 de marzo de 2026 dejó destrucción total en el interior de la sala de juegos y abrió una investigación judicial para determinar las causas del siniestro y saber qué pasó con el dinero de las máquinas tragamonedas y la bóveda. El fuego consumió las instalaciones ubicadas en el complejo Tótem, en la intersección de Míguez y Ruta 50, aunque afortunadamente no hubo víctimas.

Antes de que el incendio se propagara, clientes y empleados lograron evacuar el lugar sin sufrir lesiones de gravedad. Sin embargo, dentro del establecimiento quedaron atrapadas sumas millonarias que se encontraban tanto en las máquinas tragamonedas como en la bóveda de seguridad del casino.

La causa es investigada por el fiscal Oscar Sívori, quien se presentó en el lugar cuando el edificio todavía estaba siendo consumido por las llamas y ordenó una serie de peritajes para determinar qué provocó el incendio.

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¿Qué pasó con el dinero que estaba en el Casino de San Martín?

Uno de los interrogantes más importantes tras el siniestro tiene que ver con el dinero que se encontraba dentro del casino al momento del incendio.

En la sala funcionaban unas 600 máquinas tragamonedas, en las que los jugadores apostaban con dinero en efectivo. Ese dinero se acumulaba dentro de un sistema de reserva interna que luego era retirado periódicamente para ser trasladado a una bóveda de seguridad dentro del mismo edificio.

Según confirmaron fuentes sindicales y judiciales, la bóveda cumplió su función y logró proteger el dinero almacenado. Posteriormente, ese dinero fue retirado bajo custodia para ser incorporado como prueba dentro del expediente judicial.

Distinta fue la situación de las máquinas tragamonedas. Todas quedaron completamente destruidas por el fuego, por lo que se desconoce cuánta plata había acumulada en cada una al momento del incendio.

El incendio que destruyó por completo el Casino de San Martín dejó pérdidas millonarias y múltiples interrogantes. La Justicia investiga las causas del siniestro y confirmó que la bóveda de seguridad resistió el fuego, mientras que las 600 máquinas tragamonedas fueron consumidas por las llamas.

¿Cuántas máquinas tragamonedas tenía el casino?

La sala de juegos contaba con aproximadamente 600 tragamonedas distribuidas en distintos sectores del establecimiento.

Todas ellas fueron consumidas por el fuego junto con el resto del mobiliario y las instalaciones del casino. Según testimonios recogidos tras el incendio, el fuego avanzó con rapidez dentro del edificio y dejó pérdidas totales en el sector de juego.

El fiscal Sívori confirmó que el daño material fue absoluto en esa área. Las máquinas quedaron completamente inutilizadas y el interior del establecimiento sufrió un colapso estructural producto de las altas temperaturas.

El incendio que destruyó por completo el Casino de San Martín dejó pérdidas millonarias y múltiples interrogantes. La Justicia investiga las causas del siniestro y confirmó que la bóveda de seguridad resistió el fuego, mientras que las 600 máquinas tragamonedas fueron consumidas por las llamas.

¿Quién explotaba el Casino de San Martín?

La sala de juegos funcionaba bajo una concesión otorgada a una unión transitoria de empresas integrada por Fuente Mayor y New Star, vinculadas al denominado Grupo Kristich.

Este complejo concentraba gran parte del negocio de las apuestas legales en el Este de Mendoza, especialmente después del cierre de la sala de juegos que funcionaba en el departamento de Rivadavia.

El casino había sido inaugurado a fines de 2021 dentro del complejo Tótem, con un contrato de concesión que tenía una duración de 20 años.

Sin embargo, antes de cumplir cinco años de actividad, el incendio destruyó completamente la inversión realizada en el lugar.

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¿Cuántas personas trabajaban en el casino?

En el Casino de San Martín se desempeñaban cerca de 110 trabajadores.

De ese total, unos 50 empleados pertenecían al Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, mientras que aproximadamente 60 trabajaban para el Grupo Kristich, la empresa privada que explotaba la concesión.

El futuro laboral de ambos grupos podría ser diferente. En el caso de los trabajadores estatales, el organismo provincial analiza la posibilidad de reubicarlos dentro del sistema de juegos y casinos.

En cambio, el panorama es más incierto para los empleados del sector privado. Ante la pérdida total de las instalaciones, existe la posibilidad de que se produzcan cesantías si la empresa decide no continuar con la actividad en el lugar.

¿Qué se sabe sobre la causa del incendio?

Por el momento, la investigación judicial continúa abierta y se analizan distintas hipótesis.

El fiscal ordenó peritajes técnicos para determinar si el incendio fue provocado por una falla eléctrica, un desperfecto en el edificio u otro factor que aún no fue identificado.

Hasta ahora no existe una conclusión oficial y la causa continúa avanzando con la incorporación de pruebas y testimonios.

¿Qué pasará con el casino después del incendio?

El futuro del Casino de San Martín todavía es incierto.

El gobierno provincial y la empresa concesionaria deberán analizar qué pasos seguirán tras la destrucción total del establecimiento.

Entre los puntos a definir se encuentra la intervención de las compañías de seguros, que deberán determinar qué parte de las pérdidas económicas está cubierta por las pólizas contratadas.

También quedará por resolver si el casino será reconstruido, si se mantendrá la concesión vigente o si el proyecto quedará definitivamente cancelado.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa y será clave para establecer responsabilidades, determinar las causas del incendio y definir el impacto económico real de uno de los siniestros más importantes registrados en una sala de juegos de Mendoza en los últimos años.

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