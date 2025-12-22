Noticias Mendoza

Mendoza
Godoy Cruz

Incendio y explosiones en un local de pirotecnia generaron pánico en Mendoza

Momentos de extrema tensión se vivieron este lunes por la tarde en Godoy Cruz, luego de que se incendiara un local de venta de pirotecnia y el material almacenado comenzara a explotar, generando una situación de alto riesgo para vecinos y transeúntes.

Un violento incendio seguido de explosiones de fuegos artificiales se registró este lunes en Godoy Cruz, cuando un comercio dedicado a la venta de pirotecnia comenzó a arder y provocó detonaciones constantes, una densa columna de humo y escenas de pánico en el barrio.

¿Dónde y cuándo ocurrió el incendio en Godoy Cruz?

El episodio se produjo pasadas las 16 en un local ubicado sobre calle Jorge Newbery. Vecinos alertaron al 911 al observar una intensa humareda y escuchar fuertes explosiones provenientes del interior del comercio.

¿Qué generó mayor preocupación entre los vecinos?

Según los primeros testimonios, dentro del lugar se escuchaban detonaciones incesantes de pirotecnia y habría presencia de menores en la vivienda, lo que incrementó la alarma y el temor a una explosión de mayor magnitud.

¿Qué operativo desplegaron las autoridades?

Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales y tres dotaciones de Bomberos, que trabajaron intensamente para controlar el fuego y asegurar el perímetro ante el peligro que representaban las explosiones. Como medida preventiva, se cortó el tránsito y se solicitó a los vecinos mantenerse alejados del sector.

¿Hubo personas heridas o daños materiales?

De acuerdo con la información inicial, habría personas lesionadas y algunos menores podrían haber resultado afectados, aunque las autoridades aún evaluaban el alcance de las lesiones. Además, al menos dos viviendas linderas sufrieron daños a causa del incendio.

¿Qué se sabe sobre las causas del siniestro?

Las causas del incendio quedaron bajo investigación. Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaban con las tareas de control y enfriamiento del área para evitar nuevos focos o explosiones.

