Independiente Rivadavia le ganó 3 a 2 a Independiente y es líder provisorio de la zona B

La Lepra se impuso en el Bautista Gargantini con un doblete de Fabrizio Sartori Prieto y un tanto de Alejo Osella. El equipo de Alfredo Berti reaccionó tras estar en desventaja y suma 15 puntos en la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia derrotó 3 a 2 a Independiente en un partidazo correspondiente a la sexta fecha de la Liga Profesional, zona B. El conjunto dirigido por Alfredo Berti mostró carácter y contundencia para revertir el resultado y quedarse con tres puntos clave que lo depositan como líder provisorio con 15 unidades.

Los goles del Azul fueron convertidos por Alejo Osella y en dos ocasiones por Fabrizio Sartori Prieto, figura excluyente de la tarde. Para el Rojo, que tuvo pasajes de buen fútbol en el complemento, marcaron Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. El encuentro fue arbitrado por Yael Falcón Pérez.

¿Cómo fue el triunfo de Independiente Rivadavia ante Independiente?

El partido disputado en el estadio Estadio Bautista Gargantini tuvo todos los condimentos: intensidad, goles, cambios de dominio y un cierre vibrante.

En el primer tiempo, la Lepra asumió el protagonismo desde el inicio. Con firmeza defensiva, buena circulación en el mediocampo y profundidad por las bandas, el equipo de Berti logró marcar diferencias. A los 17 minutos, tras un desborde preciso de Sebastián Villa, Alejo Osella conectó de cabeza y abrió el marcador.

El local mostró orden y concentración. Nicolás Bolcato respondió con seguridad cuando fue exigido, mientras que la última línea despejó cada intento del conjunto de Avellaneda. Independiente, conducido por Gustavo Quinteros, intentó con remates de media distancia, pero sin generar demasiado peligro en la primera etapa.

¿Qué pasó en el segundo tiempo y cómo lo dio vuelta la Lepra?

El complemento arrancó con un golpe inesperado para los mendocinos. En apenas cuatro minutos, Independiente dio vuelta el marcador: primero Gabriel Ávalos, a los 3’, y luego Matías Abaldo, a los 7’, aprovecharon desajustes defensivos y pusieron el 2 a 1.

El impacto fue fuerte. La Lepra perdió por momentos el control del juego y el Rojo se adueñó de la pelota. Sin embargo, allí apareció la mano del entrenador. Berti movió el banco en el momento justo y acertó con el ingreso de Rodrigo Atencio, quien aportó dinámica y claridad en el último tercio del campo.

A los 29 minutos llegó el empate. Nuevamente Sebastián Villa desbordó y envió un centro preciso que encontró la cabeza de Sartori Prieto para el 2 a 2. El Gargantini explotó y el envión anímico fue determinante.

Con más empuje que elaboración, pero con enorme convicción, Independiente Rivadavia fue por más. A los 40’, tras un remate de Atencio que devolvió el travesaño, Sartori capturó el rebote y marcó el 3 a 2 definitivo. El delantero selló así una actuación consagratoria.

¿Qué significa este resultado para la tabla de la zona B?

La victoria no solo tuvo un valor emocional por la forma en que se dio, sino también un fuerte impacto en la tabla. Con estos tres puntos, Independiente Rivadavia se recuperó del traspié sufrido la semana pasada ante Belgrano y alcanzó las 15 unidades, quedando como líder provisorio de la zona B.

El equipo mendocino demuestra regularidad, carácter competitivo y una idea clara de juego. En seis fechas, se consolidó como uno de los protagonistas del torneo, con un plantel que combina experiencia y juventud.

Las claves del partido

Contundencia ofensiva en momentos determinantes.

La influencia de Sebastián Villa por las bandas.

El doblete decisivo de Fabrizio Sartori Prieto.

Los cambios acertados de Alfredo Berti.

Capacidad de reacción tras quedar en desventaja.

La Lepra supo sufrir, resistir y golpear en el momento justo. El triunfo ante un rival de jerarquía reafirma su buen presente y enciende la ilusión de su gente.

Síntesis

Independiente Rivadavia (3): Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Matías Fernández, José Florentín, Gonzalo Ríos, Fabrizio Sartori Prieto, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Independiente (2): Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Goles: PT 17′ Alejo Osella (IR). ST 3′ Gabriel Ávalos (I), 7′ Matías Abaldo (I), 29′ y 40′ Fabrizio Sartori Prieto (IR).