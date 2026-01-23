Sebastián Villa volvió a Mendoza y seguirá en Independiente Rivadavia

Tras analizar ofertas del exterior, Sebastián Villa regresó a Mendoza y se reincorporó a Independiente Rivadavia. El delantero tiene contrato hasta diciembre de 2026 y una nueva cláusula de salida fijada en seis millones de dólares.

Se terminaron las vacaciones y el futuro de Sebastián Villa comenzó a definirse en Mendoza. El delantero colombiano arribó en la madrugada de este viernes a la provincia y se puso nuevamente a disposición de Independiente Rivadavia, luego de varias semanas en su país natal evaluando posibles ofertas para continuar su carrera fuera del fútbol argentino.

¿Por qué Sebastián Villa regresó a Mendoza?

Horas antes de subirse al avión rumbo a Mendoza, Villa compartió un mensaje enigmático en sus redes sociales desde un aeropuerto de Colombia: “Dios al mando”. Aunque los rumores lo vinculaban con destinos como México, Brasil e incluso Arabia Saudita, finalmente no llegó ninguna propuesta que convenciera ni al jugador ni a la dirigencia leprosa.

Ante ese escenario, el delantero regresó a tierras cuyanas y acordó su reincorporación al plantel, luego de que la conducción encabezada por Daniel Vila le planteara un ultimátum: presentar una oferta concreta de venta o volver a entrenarse con el equipo.

¿Cuál es la situación contractual de Villa en Independiente Rivadavia?

El ex-Boca mantiene un contrato vigente con Independiente Rivadavia hasta diciembre de 2026. Si bien el club le había permitido no sumarse a la pretemporada y permanecer en Colombia mientras analizaba su futuro, la falta de propuestas firmes aceleró la definición.

Además, quedó establecida una nueva cláusula de salida de seis millones de dólares, que comenzará a regir a partir del 1 de julio de 2026. En caso de que aparezca un interesado antes de esa fecha, deberá presentar una oferta superior a ese monto para concretar su transferencia.

¿Villa juega en el debut del Apertura en Mendoza?

Este viernes, el delantero se sumó a la concentración del equipo para el debut en el Torneo Apertura frente a Atlético Tucumán. Sin embargo, al no contar con la puesta a punto física ni futbolística necesaria, no integra la lista de convocados y, salvo un cambio de último momento, no sumará minutos.

De todos modos, Villa permanecerá junto al plantel en el hotel, acompañando a sus compañeros en el arranque del campeonato.

¿Qué significa su continuidad para Independiente Rivadavia?

La permanencia de Villa es una gran noticia para el pueblo leproso y especialmente para el entrenador Alfredo Berti, quien lo considera una pieza clave en el frente de ataque. En la temporada pasada, el colombiano fue determinante: disputó 38 partidos, marcó seis goles y brindó diez asistencias, liderando al equipo en la obtención de la primera estrella de su historia.

¿Qué ofertas tuvo Sebastián Villa y por qué no prosperaron?

Durante el receso, el entorno del jugador mantuvo conversaciones con distintos clubes. Hubo charlas entre el presidente de Independiente Rivadavia y Stefano Di Carlo, que no prosperaron por “diferencias insalvables”. También llegó una oferta del Santos de Brasil, rechazada por ser de cinco millones de dólares, por debajo de las pretensiones del club.

En paralelo, existió un sondeo de Cruz Azul de México, que finalmente no avanzó y quedó solo en un interés preliminar.

