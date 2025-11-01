La Lepra puso un equipo alternativo y el Tiburón se hizo fuerte ante su gente. Este resultado también complica a Godoy Cruz.

Independiente Rivadavia visitó a Aldosivi en Mar Del Plata, encuentro válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. La victoria fue del equipo local por 3 a 1, ante una Lepra que jugó con un equipo muy suplente y se notó.

Primer tiempo

El conjunto marplatense salió decidido a imponer condiciones desde el arranque y convirtió rápido a través de un cabezazo preciso de Gianni a los tres minutos.

Con presión alta y transiciones rápidas, Aldosivi logró arrinconar a un Independiente que mostró dificultades para sostener la pelota y encontrar profundidad. La movilidad de Gianni y el despliegue de su mediocampo fueron claves para generar peligro constante en los primeros minutos.

Con el correr del reloj, los dirigidos por Berti intentaron equilibrar el trámite, pero les costó romper las líneas defensivas del “Tiburón”, que se mostró ordenado y compacto. El equipo mendocino apostó a la pelota parada y a los desbordes de Ortega por la izquierda, aunque sin lograr inquietar demasiado a Carranza, el arquero local.

Aldosivi, en cambio, siguió manejando los tiempos del partido y tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Gianni, figura indiscutida del primer tiempo, fue un problema constante para la defensa visitante.

Segundo tiempo

Aldosivi amplió la ventaja. Primero con un cabezazo letal de Palavecino y luego con una linda definición de Cervera, para que en un abrir y cerrar de ojos el Tiburón pasara a ganar 3-0.

Berti decidió mandar a la cancha a algunos titulares, entre ellos a Sebastián Villa y Álex Arce, y este último logró descontar de cabeza para el 3-1 que sería definitivo.

En el final, hubo otro gol de Arce, pero estaba claramente en posición indebida. Una victoria clave para Aldosivi que iguala la línea de Godoy Cruz en la lucha por la permanencia, recordando que el Tomba recibe a San Martín de San Juan este domingo.