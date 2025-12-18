Independiente Rivadavia confirmó un refuerzo en medio de una causa judicial

La Lepra comienza a planificar un año histórico por su debut en la Copa Libertadores, mientras avanza en el mercado de pases con una incorporación rodeada de polémica.

Independiente Rivadavia ya empezó a proyectar un 2026 intenso, marcado por la primera participación del club en la Copa Libertadores. En ese contexto, la dirigencia cerró al primer refuerzo de cara a la próxima temporada: José Florentín, futbolista que se encuentra involucrado en una causa judicial por una denuncia de abuso sexual ocurrida en Tucumán.

¿Quién es el refuerzo confirmado por Independiente Rivadavia?

Se trata de José Florentín, mediocampista que al momento de los hechos denunciados defendía los colores de Vélez y se encontraba en San Miguel de Tucumán junto al resto de la delegación del club.

¿Cuál es la situación judicial que involucra a Florentín?

El jugador fue señalado por una periodista de 24 años que denunció haber sido abusada sexualmente en un hotel Hilton Garden Inn de San Miguel de Tucumán. La causa continúa en etapa de investigación y, en las últimas horas, la querella solicitó la detención del futbolista.

Según la presentación judicial, existirían riesgos para el proceso, los testigos y la integridad psicológica de la denunciante.

¿Por qué se frustró su llegada a Olimpia de Paraguay?

Florentín estuvo cerca de incorporarse a Olimpia, pero el club paraguayo decidió no avanzar con la operación debido a la situación judicial del futbolista. A esto se sumó que el jugador cuenta con una autorización para trabajar en el país solo hasta abril, lo que también influyó en la decisión.

¿Qué sostiene la querella sobre el accionar del jugador?

De acuerdo a la defensa de la denunciante, Florentín habría presentado una contradenuncia que, según su interpretación, tendría como objetivo manipular testimonios, tergiversar declaraciones, exponer públicamente a la presunta víctima y generar un clima de intimidación.

Mientras la causa avanza en la Justicia, Independiente Rivadavia continúa delineando su proyecto deportivo para un 2026 que será histórico en el plano internacional.