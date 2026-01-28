Independiente Rivadavia venció a Huracán y lidera la zona B del Torneo Apertura

La Lepra ganó 2 a 1 como visitante en el estadio Tomás Adolfo Ducó, sumó su segundo triunfo consecutivo y quedó en lo más alto de la zona B de la Liga Profesional de Fútbol.

Independiente Rivadavia consiguió un triunfo clave en condición de visitante al derrotar por 2 a 1 a Huracán, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo dirigido por Alfredo Berti mostró carácter para revertir el resultado en el segundo tiempo y mantenerse como líder de la zona B.

¿Cómo fue el primer tiempo entre Independiente Rivadavia y Huracán?

El primer tiempo fue equilibrado. Huracán intentó asumir el protagonismo, pero Independiente Rivadavia se mostró ordenado en defensa y buscó generar peligro en ataque. Matías Fernández tuvo una ocasión clara que no logró concretar, y cuando se jugaban 39 minutos, una contra mal defendida por la Lepra permitió que Jordy Caicedo pusiera en ventaja al conjunto local.

¿Cómo logró Independiente Rivadavia dar vuelta el partido?

El complemento comenzó de manera ideal para el equipo mendocino. A los 7 minutos, una precisa habilitación de Matías Fernández terminó en el cabezazo de Fabrizio Sartori, que marcó el empate. A los 19, nuevamente Fernández fue clave con un tiro de esquina que Sheyko Studer conectó de cabeza para sellar el 2 a 1 definitivo.

¿Qué significa este triunfo para Independiente Rivadavia?

Con esta victoria, Independiente Rivadavia sumó su segundo triunfo consecutivo y se mantiene en lo más alto de la zona B. En el tramo final del partido, Huracán buscó la igualdad, pero la Lepra mostró solidez defensiva y sostuvo el resultado.

¿Cómo sigue el camino de la Lepra en el Torneo Apertura?

En la fecha inaugural, Independiente Rivadavia había vencido por 2 a 1 a Atlético Tucumán. En la próxima jornada, recibirá a Sarmiento de Junín en el estadio Bautista Gargantini, el martes a las 21.15.

Síntesis del partido

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Juan Bisanz, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Jordy Caicedo.

DT: Diego Martínez.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fernández; Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.

Goles:

PT: 38′ Jordy Caicedo (H).

ST: 7′ Fabrizio Sartori (I), 19′ Sheyko Studer (I).

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Árbitro: Juan Pafundi.