Mendoza
Guaymallén

Inician obras integrales en el entorno del hospital Notti: cortes y desvíos

La Municipalidad de Guaymallén pondrá en marcha este lunes una intervención urbana clave sobre avenida Bandera de Los Andes. Habrá cortes, desvíos y cambios en recorridos de micros durante las tareas de recuperación integral.

Inicio de obraLugar afectadoTipo de trabajosDuración estimada
Lunes 10 de noviembreAv. Bandera de Los Andes (entre Sarmiento y Artigas)Renovación de calzada, veredas, drenajes, luminarias y forestaciónPor etapas (varias semanas)

Comienza la recuperación integral del entorno del hospital Notti

La Municipalidad de Guaymallén iniciará este lunes 10 de noviembre la recuperación integral y el ordenamiento del entorno del hospital Notti. Se trata de una obra pública de gran escala que busca mejorar la accesibilidad, la seguridad y la infraestructura de una zona muy transitada del departamento.

Durante las tareas, se implementará un corte total de tránsito en avenida Bandera de Los Andes, entre Sarmiento y Artigas, lo que obligará a desvíos para automovilistas y transporte público.
El ingreso al hospital Notti se realizará exclusivamente por la Lateral Norte del Acceso Este.

Detalles de la obra

Los trabajos incluyen la renovación de calzada y veredas con adoquines y baldosas de granito, la eliminación de desniveles para mejorar la circulación peatonal, y la reconstrucción de cordones, cunetas y alcantarillas.

También se harán mejoras en los drenajes urbanos, la construcción de nuevos puentes vehiculares y peatonales, la instalación de luminarias LED y la incorporación de especies forestales adaptadas al clima de Mendoza.

Desvíos de tránsito

  • Hacia el Este: los vehículos deberán girar por Artigas al norte, luego tomar Pringles al oeste hasta Sarmiento, y desde allí volver a Bandera de Los Andes.
  • Hacia el Oeste: deberán girar por Sarmiento al norte, continuar una cuadra y tomar Damián Hudson al oeste hasta Mansilla, para luego retomar Bandera de Los Andes.

Cambios en el recorrido de micros

Durante el período de obra, las líneas de transporte público que circulan por Bandera de Los Andes modificarán su traza habitual, tomando los mismos desvíos que los vehículos particulares, con algunas excepciones:

  • Línea 311: circulará por Pringles, Pedro B. Palacios, Damián Hudson y Artigas antes de retomar su trayecto habitual.
  • Líneas 462 y 463: girarán por Artigas hacia el norte, luego por Pringles y Sarmiento para regresar a Godoy Cruz.

Se habilitaron paradas provisorias en distintas esquinas de Artigas, Pringles, Sarmiento y Mansilla, tanto en sentido este–oeste como oeste–este, para garantizar la conectividad mientras duren los trabajos.

Un nuevo entorno urbano para el hospital Notti

El proyecto apunta a mejorar la movilidad peatonal, vehicular y del transporte público, además de revalorizar el entorno urbano del hospital pediátrico más importante de la provincia. Las obras se ejecutarán por etapas y demandarán varias semanas de trabajo coordinado entre el municipio y las empresas contratistas.

