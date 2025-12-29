Inició en Mendoza el proceso de intervención de la Liga Mendocina de Fútbol

Luego de la suspensión de la final de la Liga Femenina de Fútbol entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, el Gobierno provincial avanzó con el proceso de intervención de la Liga Mendocina de Fútbol por los graves incidentes registrados en el estadio de Gutiérrez.

La suspensión de la final de la Liga Femenina de Fútbol en Mendoza, prevista para la tarde del domingo y protagonizada por Godoy Cruz Antonio Tomba e Independiente Rivadavia, derivó en una decisión de fuerte impacto institucional. Tras los incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio de Gutiérrez, el Gobierno provincial confirmó que inició el proceso de intervención de la Liga Mendocina de Fútbol.

¿Por qué se suspendió la final de la Liga Femenina de Fútbol?

El encuentro fue suspendido luego de que se registraran serios incidentes en las inmediaciones del estadio del club Gutiérrez Sport Club. La situación obligó a interrumpir el desarrollo del partido y motivó la intervención de las fuerzas de seguridad.

Desde la Liga Mendocina de Fútbol responsabilizaron a la Policía de Mendoza por los hechos ocurridos, aunque esa postura fue rechazada por el Gobierno provincial.

¿Qué decisión tomó el Gobierno de Mendoza?

Este lunes, el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, y el director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Francisco Mondotte, confirmaron que la Provincia inició el proceso de intervención del ente rector del fútbol local.

Según indicaron desde el Ejecutivo, la responsabilidad por los incidentes recae en la conducción de la Liga Mendocina de Fútbol, con sede en calle Garibaldi.

¿Qué dijo el ministro de Gobierno sobre la posible intervención?

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, fue contundente al referirse a la situación. Señaló que existen “reiteradas actitudes pseudomafiosas en el seno de la Liga Mendocina de Fútbol”, y mencionó una presunta connivencia entre dirigentes y barras para sabotear el desarrollo del fútbol femenino.

Además, indicó que el análisis de la intervención se realiza a través de la Dirección de Personas Jurídicas, con el objetivo de “poner límites, garantizar transparencia y defender el deporte como un espacio de inclusión, reglas claras y juego limpio”.

¿Qué respondió el presidente de la Liga Mendocina de Fútbol?

Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, rompió el silencio este lunes y se refirió a la decisión del Gobierno provincial.

“Me vencieron”, expresó en declaraciones a Radio Mitre Mendoza, y sostuvo que “la intervención no es bueno para nadie”, en referencia al proceso que analiza el Ejecutivo provincial.