Inseguridad en Junín: balearon un auto durante una violenta discusión

Una mujer descubrió que su vehículo había recibido impactos de bala tras una pelea entre motociclistas y otra persona en plena vía pública. La Justicia investiga el suceso.

Un violento suceso de inseguridad generó alarma en las últimas horas en La Colonia, departamento de Junín, cuando una mujer constató que su automóvil había sido baleado mientras permanecía estacionado frente a su vivienda. El ataque se produjo tras una fuerte discusión en la vía pública que derivó en disparos.

¿Cómo ocurrió el ataque a balazos en La Colonia?

Según el relato de la víctima, se encontraba dentro de su casa cuando escuchó múltiples detonaciones. Al salir a la calle, advirtió que su Peugeot 307 presentaba impactos de bala en la puerta delantera derecha.

¿Qué dijeron los testigos del suceso?

Testigos presenciales indicaron que momentos antes se produjo una discusión entre dos motociclistas y una tercera persona. En medio del altercado, uno de los involucrados habría efectuado los disparos.

¿Qué dato clave aportó una vecina?

Una testigo aseguró haber visto a uno de los sospechosos guardar un arma de fuego en la cintura antes de huir a gran velocidad en una motocicleta tipo enduro de color blanco y azul.

¿Qué elementos secuestró la Policía en el lugar?

Efectivos policiales realizaron una inspección ocular en la escena y lograron secuestrar un proyectil, elemento que será fundamental para el avance de la causa judicial.

¿Quién investiga el ataque y hay detenidos?

La investigación quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de San Martín, que coordina las pericias correspondientes. De manera extraoficial, trascendió que el presunto autor ya estaría identificado, aunque no se confirmaron detenciones hasta el momento.