Mendoza
Guaymallén

Intentaron saquear el camión volcado con carne y la policía disparó balas de goma

Un importante grupo de personas arribó al lugar para llevarse el cargamento y fuerzas policiales tuvieron que hacer una barricada para detenerlos. Hubo gases, disparos y piedrazos

Momentos de extrema tensión y violencia se vivieron este lunes, en Guaymallén, luego de que un camión cargado con carne volcara aparatosamente desde el Acceso Este sobre la calle Cañadita Alegre. El accidente atrajo a decenas de personas que intentaron llevarse la mercadería que quedó tendida en el suelo. Esta situación obligó a la Policía de Mendoza e Infantería a intervenir con gases y balas de goma para custodiar la carga.

Aparatoso vuelco y caída al vacío de un camión en sobre la Ruta 7

Esta situación se agravó pasada las 12 del mediodía, cuando decenas de personas se acercaron hasta el lugar del accidente con intenciones de avanzar contra la policía para llevarse parte de las medias reses.

Ante el desborde de la multitud, la Policía de Mendoza, incluyendo a efectivos de Infantería, tuvo que intervenir inmediatamente para evitar que el camión fuera desguazado. 

Mendocinos intentaron saquear el camión volcado con carne y la policía respondió con disparos de goma

La tensión escaló cuando los manifestantes arrojaron objetos contundentes y piedras contra los uniformados. Para dispersar a quienes querían llevarse la mercadería, la Policía lanzó gases lacrimógenos y balas de goma. Se registraron “tiros de la policía en la zona” y los gases lacrimógenos fueron lanzados para despejar la zona.

Los conductores que circulaban por la lateral del Acceso Este quedaron en medio de este enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes. Los peritos se encuentran trabajando en el lugar para determinar la causa precisa del accidente.

