Intentaron linchar a un hombre en Las Heras tras una denuncia de abuso sexual

Un grave suceso ocurrió en un asentamiento de Las Heras, donde una multitud atacó a un hombre de 31 años acusado de abusar de la hija adolescente de su pareja. La Policía debió desplegar un operativo de emergencia para evitar que fuera asesinado.

Un violento episodio se registró este fin de semana en un asentamiento de Las Heras, cuando cerca de cien personas intentaron linchar a un hombre de 31 años tras una denuncia de abuso sexual contra una adolescente de 16 años, hija de su pareja. La intervención policial fue clave para rescatar al sospechoso en medio de una situación de extrema tensión y violencia.

¿Qué ocurrió en el asentamiento de Las Heras?

Según informaron fuentes policiales, vecinos y familiares de la víctima redujeron al acusado luego de tomar conocimiento de la denuncia y buscaron hacer justicia por mano propia en plena vía pública. La situación se tornó crítica cuando una multitud intentó ingresar a la vivienda para agredirlo y provocar destrozos.

¿Cómo intervino la Policía para evitar el linchamiento?

El personal policial llegó al lugar, sobre calle Bufano, tras un llamado que alertaba por un presunto caso de violencia de género. Al advertir el riesgo de muerte para el sospechoso, los efectivos montaron un operativo de emergencia para evacuarlo de la zona y resguardarlo de la turba enfurecida.

¿Qué daños y heridos dejó el operativo?

Durante el traslado del detenido, los vecinos arrojaron piedras y objetos contundentes contra los uniformados y los móviles policiales. Al menos cuatro vehículos de la Unidad Especial de Patrullaje resultaron con daños de consideración y un efectivo sufrió politraumatismos, por lo que debió ser asistido en un centro de salud privado.

¿Cuál es la situación judicial del acusado?

Tras ser rescatado, el hombre fue trasladado al Hospital Carrillo para recibir atención médica por las lesiones provocadas durante la golpiza. Posteriormente, quedó a disposición de la Justicia, mientras los investigadores analizan si, además del ataque a la adolescente, también habría sometido sexualmente a su pareja.

¿Qué medidas se tomaron para asistir a la adolescente?

En paralelo al procedimiento policial, la adolescente y su madre fueron derivadas a un nosocomio para activar el protocolo correspondiente a delitos contra la integridad sexual, con intervención de los equipos médicos y judiciales especializados.