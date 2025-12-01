Noticias Mendoza

Investigan la muerte de una mujer y la principal hipótesis apunta a un robo

La víctima fue hallada sin vida dentro de su vivienda y la falta de varias pertenencias reforzó la línea investigativa de un presunto robo. Se esperan los resultados forenses para determinar la causa del fallecimiento.

Las autoridades de San Rafael investigan la muerte de una mujer encontrada dentro de su domicilio, en un caso que tomó fuerza en las últimas horas por una posible conexión con un robo. La ausencia de distintas pertenencias en la vivienda orienta la principal hipótesis policial.

¿Por qué la investigación apunta a un presunto robo?

De acuerdo con fuentes policiales, durante las primeras inspecciones se constató la falta de diversos objetos personales. Los familiares confirmaron que esas pertenencias deberían encontrarse en la casa, lo que reforzó la hipótesis de un hecho delictivo.

¿Qué se sabe del estado del cuerpo?

A simple vista, el cuerpo no presentaba lesiones visibles. Sin embargo, los investigadores aguardan la intervención del personal forense, que determinará la causa precisa del fallecimiento y si hubo participación de terceros.

¿Cómo avanza el trabajo en la escena?

La vivienda permanece bajo resguardo policial mientras se desarrollan las pericias correspondientes. Las autoridades continúan con las diligencias para establecer si el móvil fue efectivamente el robo y reconstruir las últimas horas de la víctima.

