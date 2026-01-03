Noticias Mendoza

Argentina
Ataque a Venezuela

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro y reafirmó su postura contra el chavismo

El presidente Javier Milei celebró la supuesta captura de Nicolás Maduro tras el ataque denunciado en Venezuela y volvió a expresar una postura de confrontación directa con el régimen chavista. Además, ratificó su alineación con Estados Unidos y su impulso a un bloque regional de centroderecha.

El presidente Javier Milei celebró públicamente la captura de Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos afirmara haberlo detenido y trasladado fuera de Venezuela. La reacción del jefe de Estado argentino se inscribe en una postura sostenida y explícita de enfrentamiento con el régimen chavista y refuerza la alineación internacional del Gobierno argentino en medio de la crisis venezolana.

¿Qué dijo Milei tras conocerse la captura de Nicolás Maduro?

En su mensaje, Milei volvió a calificar al gobierno venezolano como una “dictadura atroz e inhumana” y sostuvo que Venezuela atraviesa una crisis política, social y humanitaria devastadora como consecuencia del socialismo.
En declaraciones previas, el Presidente había afirmado que el mundo sería “un lugar mejor sin el comunismo venezolano”.

¿Cuál es la postura de Milei frente a la oposición venezolana?

El mandatario reiteró su respaldo al respeto de la voluntad popular expresada en las elecciones de 2024, en referencia a quienes votaron a Edmundo González.
Asimismo, reafirmó el reconocimiento internacional de la dirigente opositora María Corina Machado, a quien considera una figura clave en un eventual proceso de cambio político en Venezuela.

¿Cómo se vincula la reacción de Milei con la política exterior argentina?

El mensaje del Presidente fue replicado por medios nacionales e internacionales y refuerza la alineación del Gobierno argentino con una agenda internacional crítica del chavismo y cercana a la política exterior de Estados Unidos, en un contexto de fuerte tensión regional.

¿Qué es el bloque regional de centroderecha que impulsa Milei?

Días atrás, Milei confirmó que trabaja en la conformación de un bloque regional de centroderecha integrado por diez países, con el objetivo de “abrazar las ideas de la libertad y plantarse frente al cáncer del socialismo”.

¿Qué adelantó Milei sobre esta “liga de presidentes de derecha”?

El anuncio fue realizado en una entrevista grabada con el periodista Andrés Oppenheimer, que se difundirá el 11 de enero por CNN y YouTube.

Según adelantó el propio Milei, el espacio aún no tiene nombre, pero ya se encuentra en funcionamiento: “Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países con los que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando”, afirmó.

