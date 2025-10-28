Noticias Mendoza

Mundo
Mirá para arriba

Joven en Portugal graba el paso de un cometa que ilumina el cielo nocturno

Un impresionante fragmento de cometa fue captado accidentalmente por una joven en Portugal. El video se volvió viral por el destello brillante que cruzó el cielo, generando asombro en espectadores de toda Europa.

Una joven en Portugal captó de manera accidental un impresionante fragmento de cometa cruzando el cielo nocturno. La grabación, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra un destello brillante que iluminó la oscuridad, sorprendiendo y fascinando a quienes pudieron verlo desde distintos puntos del país y también en España.

Una grabación accidental que sorprende al mundo

Una joven residente en Portugal registró de manera accidental un fragmento de cometa cruzando el cielo nocturno. La grabación, compartida en redes sociales, muestra cómo el fenómeno ilumina la oscuridad con un brillo intenso, generando fascinación entre quienes la han visto.

“El video se volvió viral en pocas horas. La bola de luz atravesó el cielo y se pudo ver desde distintos puntos de Portugal y España”, informan medios locales.

El fenómeno astronómico detrás del destello

¿Qué ocurrió exactamente?

Se trató de un bólido, un fragmento de cometa o asteroide que entra en la atmósfera terrestre y se ilumina por la fricción con el aire. Su rápido paso genera un destello visible incluso durante la noche y puede durar unos pocos segundos.

Reacciones y viralización

Usuarios en redes sociales compartieron la grabación y expresaron asombro ante la magnitud y brillo del cometa. Astrónomos locales confirmaron que fenómenos similares, aunque poco frecuentes, pueden observarse en distintos puntos del planeta cuando fragmentos cósmicos se aproximan a la Tierra.

Cómo seguir fenómenos astronómicos

Si querés observar cometas, meteoritos o bólidos como el registrado en Portugal, estos recursos te serán útiles:

SkyView

Sitios web especializados

