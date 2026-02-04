Walter Bento: quiénes fueron absueltos y qué fallas detectó el tribunal en la acusación fiscal

Aunque el exjuez federal Walter Bento fue condenado por múltiples delitos, el fallo también incluyó absoluciones clave que dejaron en evidencia debilidades en la acusación del Ministerio Público Fiscal, especialmente en uno de los casos centrales del juicio.

El histórico fallo que condenó al exjuez federal Walter Bento por asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica también expuso serias falencias en la acusación fiscal. Así lo reflejaron las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira, quienes dispusieron una serie de absoluciones por falta de pruebas o retiro de cargos en distintos tramos del proceso.

¿Qué ocurrió en el denominado “caso 13” del juicio a Walter Bento?

Uno de los golpes más fuertes para la fiscalía se produjo en el llamado “caso 13”. Allí, el tribunal confirmó la inocencia de Carlos Barón Knoll y de los abogados Facundo Alzogaray y Francisco Castro.

Tras la exposición de la defensa, encabezada por la abogada Gianina Bravi, las magistradas concluyeron que no existieron pagos ilegales a cambio de beneficios judiciales. En el mismo expediente, Octavio Billi también fue absuelto debido a la falta de acusación fiscal concreta.

¿Por qué fue absuelto el abogado Javier Angeletti?

Otro de los nombres relevantes que quedó desvinculado de la causa fue el del abogado Javier Angeletti. Aunque había sido señalado como integrante de la asociación ilícita, el tribunal aplicó el beneficio de la duda al considerar que las pruebas resultaron insuficientes.

Las juezas indicaron que no pudo determinarse si Angeletti formaba parte activa de la organización o si los integrantes de la estructura criminal se valieron de sus conocimientos técnicos en materia aduanera sin su participación consciente en el entramado delictivo.

¿Qué otros imputados fueron absueltos por falta de pruebas?

La nómina de absueltos se amplió con Walter Costa, Cristian Oliva y Omar Rodríguez Cichinelli, quienes llegaron al final del proceso sin que se acreditara de manera concluyente que hubieran realizado pagos para obtener ventajas en sus causas judiciales. En todos los casos, se aplicó el beneficio de la duda.

¿Quiénes quedaron libres de cargos por retiro de la acusación fiscal?

Leonardo Cirot también fue absuelto luego de que el Ministerio Público Fiscal decidiera retirar la acusación en su contra durante la etapa final del juicio. Esta decisión debilitó la postura inicial de la fiscalía en ese tramo específico del proceso.

¿Quiénes sí fueron condenados en la causa por corrupción judicial?

Además del exjuez Walter Bento, el tribunal encontró culpables a su esposa Marta Boiza y a su hijo Nahuel Bento. También fueron condenados Luciano Ortego, Jaime Alba, Walter Bardinella, Leopoldo Martín Ríos, Alejandro Aramayo, Luis Francisco “Chato” Álvarez López, José Gabriel Moschetti, Alfredo Aliaga, Marcos Adrián Calderón, Daniel Gonzalo Martínez Pinto, Juan Carlos Molina Pérez, Eugenio Nasi, José María Sanguedolce y Martín Rodolfo Bazán Guerra.

Mientras el tribunal se prepara para dar a conocer las penas definitivas, un grupo de imputados logró desvincularse de una de las causas de corrupción judicial más resonantes de la historia de Mendoza.