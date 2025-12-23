Julieta Benedetti y Agustín Loser, los mendocinos destacados de la gala

La ciclista y el voleibolista fueron premiados con el Olimpia de Plata en sus disciplinas durante la ceremonia realizada en la Usina del Arte, en Buenos Aires.

Este lunes por la noche se realizó la gala de los Premios Olimpia 2025, el suceso que distingue a los deportistas más destacados de la Argentina. En la ceremonia, dos representantes de Mendoza tuvieron un rol protagónico: Julieta Benedetti, en ciclismo, y Agustín Loser, en vóley, quienes fueron galardonados con el Olimpia de Plata.

¿Dónde se realizó la gala de los Premios Olimpia 2025?

El evento tuvo lugar en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, y reunió a figuras destacadas del deporte nacional, dirigentes y referentes de distintas disciplinas.

¿Por qué fue premiada Julieta Benedetti en ciclismo?

La ciclista mendocina recibió el Olimpia de Plata tras un año sobresaliente, coronado por su actuación en los Juegos Panamericanos de Asunción. Allí obtuvo una medalla de oro en la prueba de ruta individual y dos medallas de plata, en contrarreloj y ómnium.

¿Qué logros llevaron a Agustín Loser a ganar el Olimpia de Plata en vóley?

Agustín Loser fue distinguido luego de una temporada histórica. El alvearense se convirtió en capitán del seleccionado argentino mayor, fue campeón de la Champions League con el Perugia de Italia y recientemente sumó el título del Mundial de Clubes con el equipo europeo.

¿Qué otros mendocinos fueron ternados en los Premios Olimpia?

Además de Benedetti y Loser, otros deportistas mendocinos fueron ternados por su desempeño durante la temporada: Santiago Lorenzo en tenis de mesa, Mateo Di Leo en taekwondo y Martín Mansilla en remo.

¿Quién ganó el Olimpia de Oro en 2025?

El Olimpia de Oro quedó en manos de Agustín Canapino. Entre los demás candidatos se encontraban Agostina Hein, Faustino Oro y Adolfo Cambiaso, entre otros destacados deportistas.

¿Quiénes fueron los ganadores del Olimpia de Plata por disciplina?

La edición 2025 reconoció a deportistas de múltiples disciplinas, entre ellos Julieta Benedetti en ciclismo y Agustín Loser en voleibol, además de figuras como Facundo Campazzo en básquet, Ángel Di María en fútbol, Horacio Zeballos en tenis y Agustín Tapia en pádel.