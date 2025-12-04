La exreina Mariana Bosco enfrenta a Esteban Allasino en defensa de su hija Lara

La exreina nacional de la Vendimia 1993, Mariana Bosco, acusó al municipio de Luján de Cuyo de aplicar un reglamento obsoleto y sostener una denuncia falsa para descalificar a su hija, Lara Iacopini. Pidió revisar el decreto firmado por el intendente y adelantó acciones legales.

La exreina nacional de la Vendimia 1993, Mariana Bosco, denunció públicamente al municipio de Luján de Cuyo, y enfrentó en un video publicado a sus redes sociales al intendente Esteban Allasino, por el maltrato institucional y la violencia que —según afirmó— sufrió su hija, Lara Iacopini, luego de haber sido elegida reina distrital de Carrodilla. La mujer cuestionó duramente la descalificación de la joven, señalando errores, incoherencias y una denuncia falsa sobre su residencia.

¿Qué denunció Mariana Bosco contra la municipalidad de Luján de Cuyo?

Bosco aseguró que la alegría de la coronación se convirtió en “una película de terror” cuando su hija comenzó a recibir agresiones verbales y se encontró con un silencio absoluto por parte de las autoridades municipales. Según relató, todo derivó en una decisión arbitraria basada en información falsa y en la aplicación de un reglamento que calificó como obsoleto y discriminatorio.

¿Por qué descalificaron a Lara Iacopini como reina distrital de Carrodilla?

La municipalidad fundamentó la descalificación en una supuesta irregularidad de residencia, denuncia que Bosco calificó como falsa. A esto se sumó el uso de un reglamento que —según la familia— nadie conocía y que no se corresponde con la realidad actual del proceso vendimial. Para Bosco, la medida carece de sustento y solo contribuyó a revictimizar a su hija.

¿Qué errores señala la familia en el decreto firmado por el intendente?

La exreina nacional cuestionó el decreto emitido por el intendente de Luján de Cuyo, al que describió como un documento “plagado de errores e incoherencias”. Afirmó que lejos de aclarar la situación, el texto oficial profundizó el daño hacia Lara y reforzó una decisión injusta que vulnera sus derechos como legítima representante distrital.

¿Qué acciones tomará la familia de Lara Iacopini?

Bosco exigió que el municipio revise de inmediato el decreto en cuestión y adelantó que la familia agotará todas las vías jurídicas necesarias para restituir los derechos de Lara y defender su condición de reina electa de Carrodilla.