A medida que se acercan los comicios municipales desdoblados, los partidos comienzan a delinear estrategias y posibles frentes electorales. Luján de Cuyo se convierte en uno de los departamentos con mayor expectativa sobre acuerdos entre referentes locales y provinciales.

Con el calendario electoral recién notificado, los partidos comienzan a mover fichas en los departamentos que desdoblaron las elecciones en Mendoza. En Luján de Cuyo, Cambia Mendoza busca acercamientos con el intendente Esteban Allasino, mientras la UCR analiza alianzas que reflejen la demanda del electorado y se preparan para definir los candidatos a concejales el 13 de diciembre.

¿Qué posibilidades de alianza se manejan en Luján de Cuyo?

Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados y de la UCR, reconoció que mantiene diálogo con Esteban Allasino y destacó que no es descabellado imaginar un frente común de cara a los comicios departamentales. Sin embargo, el intendente lujanino todavía no se mostró receptivo a un eventual regreso del PRO a Cambia Mendoza.

¿Cómo se relaciona el gobierno provincial con los intendentes?

Lombardi aseguró que la relación institucional es fluida con todos los jefes comunales, incluyendo a Alejandro Morlillas de San Carlos, quien recientemente se sumó a Cambia Mendoza, y Edgardo González de Lavalle, que pese a ser de otro partido ha trabajado estrechamente con la provincia.

¿Qué desafíos plantea el cronograma electoral?

El dirigente calificó el calendario como “extraño” y cuestionó los plazos: los frentes se presentan el 24 de diciembre, hay posibilidad de extensión hasta el 26 y la votación será el 22 de febrero, mientras la campaña comienza el 18 de enero. Según Lombardi, esto requiere replantear aspectos de la ley electoral, incluida la Boleta Única, para evitar inconvenientes y optimizar la participación ciudadana.

¿Qué factores influyen en la formación de frentes electorales?

Lombardi indicó que muchas veces es el electorado el que demanda acuerdos entre partidos. Compartir electorado y la necesidad de implementar cambios en la normativa son factores que podrían moldear las alianzas en los seis departamentos que desdoblaron los comicios en Mendoza.