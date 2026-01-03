Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Guaymallén

La Feria del Juguete inicia su edición especial de Reyes Magos 2026

Con entrada libre y gratuita, la Feria del Juguete abrió su decimotercera edición especial de Reyes Magos en el Predio de la Virgen. El suceso se extenderá hasta el martes 6 de enero, con más de 150 puestos y múltiples propuestas para toda la familia.

La Feria del Juguete confirmó el inicio de su decimotercera edición especial de Reyes Magos y volvió a posicionarse como uno de los sucesos familiares más convocantes del verano en Mendoza. El encuentro se desarrolla en el Predio de la Virgen, en Guaymallén, desde este sábado 3 hasta el martes 6 de enero, con entrada libre y gratuita.

¿Dónde y cuándo se realiza la Feria del Juguete por Reyes Magos?

La feria tiene lugar en el Predio de la Virgen, en el departamento de Guaymallén. Comenzó este sábado 3 de enero y se extenderá hasta el martes 6, abarcando cuatro jornadas consecutivas previas al Día de Reyes.

¿Qué se puede encontrar en la Feria del Juguete?

La propuesta comercial incluye más de 150 puestos con una amplia variedad de productos:

  • Juguetes clásicos y modernos
  • Bicicletas
  • Indumentaria
  • Artículos de electrónica
  • Artesanías regionales

Además, se sumó un sector exclusivo de food trucks y actividades promocionales durante toda la feria.

¿Cuáles son los horarios de la Feria del Juguete?

  • Sábado 3: desde las 13, sin horario de cierre fijo
  • Domingo 4 y lunes 5: desde las 10, también sin cierre rígido
  • Martes 6: de 10 a 15 horas

La organización informó que cada jornada se extiende hasta que se retire el último comprador.

¿Qué expectativas tiene la organización para esta edición?

Guillermo Mastronardi, referente de la organización, indicó que el objetivo para este 2026 es superar los 20 mil visitantes, apostando a una mejor experiencia de compra con sorteos permanentes y descuentos sorpresa a lo largo de las cuatro jornadas.

¿Qué formas de pago se aceptan en la feria?

Los feriantes confirmaron que se aceptan todas las formas de pago:

  • Efectivo
  • Tarjetas de crédito y débito
  • Billeteras virtuales

Esto permite adaptarse a distintos presupuestos y facilitar las compras de Reyes.

También puedes leer

Comicios 2026

Elecciones municipales: vence el plazo para presentar listas en seis departamentos

Ataque a Venezuela

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro y reafirmó su postura contra el chavismo

Estados Unidos

Donald Trump afirmó que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala

Guaymallén

La Feria del Juguete inicia su edición especial de Reyes Magos 2026

El ministro Caputo y el presidente Milei buscan que llegan más inversiones.

Boletín Oficial

El Gobierno nacional puso en vigencia la Ley de Presupuesto 2026

Inicio de 2026

Pirotecnia Cero: Lourdes Arrieta denunció falta de controles en Mendoza

Te puede interesar

Refuerzo Mensana

Gimnasia y Esgrima sumó a Esteban Fernández para la temporada 2026

Comicios 2026

Elecciones municipales: vence el plazo para presentar listas en seis departamentos

Ataque a Venezuela

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro y reafirmó su postura contra el chavismo

Estados Unidos

Donald Trump afirmó que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala

Guaymallén

La Feria del Juguete inicia su edición especial de Reyes Magos 2026

El ministro Caputo y el presidente Milei buscan que llegan más inversiones.
Boletín Oficial

El Gobierno nacional puso en vigencia la Ley de Presupuesto 2026

Inicio de 2026

Pirotecnia Cero: Lourdes Arrieta denunció falta de controles en Mendoza

Durante 2026

Ciudad de Mendoza congeló la planta de personal y aplicará austeridad

Ciudad

Murió uno de los heridos del accidente de una familia chilena en la Ruta 7

Los goles del Taty Castellanos se van de la Lazio al West Ham de la Premier League.
No va a Brasil

Valentín Castellanos deja la Lazio y jugará en el West Ham de Inglaterra

En el Lagomaggiore

En Mendoza nació la primera bebé de 2026 de la República Argentina

La Colonia

Inseguridad en Junín: balearon un auto durante una violenta discusión

Universo y humanos

¿Cuándo chocarán la Vía Láctea y Andrómeda y qué significa para la Tierra?

Potrerillos

Tragedia vial: un niño murió y una mujer está grave tras un vuelco en Ruta 7

Corredor Bioceánico

Accidente en Ruta 7: un auto cayó al río Mendoza y hay una persona en grave estado

Malargüe

Buscan intensamente a Emma Rosa Guajardo, una mujer de 78 años

Automovilismo

Operaron a Juan Cruz Yacopini tras 11 días internado y continúa en estado crítico

Gran Mendoza

Una mujer fue arrastrada por la crecida en el Zanjón de los Ciruelos

Nueva ordenanza

Las Heras avanza en la regulación del cannabis medicinal y productivo

Cumpleaños de Enzo

El Rey Rock Festival celebra en la Catedral del Rock de Mendoza en Rivadavia