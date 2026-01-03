La Feria del Juguete inicia su edición especial de Reyes Magos 2026

Con entrada libre y gratuita, la Feria del Juguete abrió su decimotercera edición especial de Reyes Magos en el Predio de la Virgen. El suceso se extenderá hasta el martes 6 de enero, con más de 150 puestos y múltiples propuestas para toda la familia.

La Feria del Juguete confirmó el inicio de su decimotercera edición especial de Reyes Magos y volvió a posicionarse como uno de los sucesos familiares más convocantes del verano en Mendoza. El encuentro se desarrolla en el Predio de la Virgen, en Guaymallén, desde este sábado 3 hasta el martes 6 de enero, con entrada libre y gratuita.

¿Dónde y cuándo se realiza la Feria del Juguete por Reyes Magos?

La feria tiene lugar en el Predio de la Virgen, en el departamento de Guaymallén. Comenzó este sábado 3 de enero y se extenderá hasta el martes 6, abarcando cuatro jornadas consecutivas previas al Día de Reyes.

¿Qué se puede encontrar en la Feria del Juguete?

La propuesta comercial incluye más de 150 puestos con una amplia variedad de productos:

Juguetes clásicos y modernos

Bicicletas

Indumentaria

Artículos de electrónica

Artesanías regionales

Además, se sumó un sector exclusivo de food trucks y actividades promocionales durante toda la feria.

¿Cuáles son los horarios de la Feria del Juguete?

Sábado 3: desde las 13, sin horario de cierre fijo

desde las 13, sin horario de cierre fijo Domingo 4 y lunes 5: desde las 10, también sin cierre rígido

desde las 10, también sin cierre rígido Martes 6: de 10 a 15 horas

La organización informó que cada jornada se extiende hasta que se retire el último comprador.

¿Qué expectativas tiene la organización para esta edición?

Guillermo Mastronardi, referente de la organización, indicó que el objetivo para este 2026 es superar los 20 mil visitantes, apostando a una mejor experiencia de compra con sorteos permanentes y descuentos sorpresa a lo largo de las cuatro jornadas.

¿Qué formas de pago se aceptan en la feria?

Los feriantes confirmaron que se aceptan todas las formas de pago:

Efectivo

Tarjetas de crédito y débito

Billeteras virtuales

Esto permite adaptarse a distintos presupuestos y facilitar las compras de Reyes.