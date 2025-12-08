La inesperada alianza entre Cornejo y De Marchi de cara a los comicios de febrero

Alfredo Cornejo, Esteban Allasino y Omar De Marchi avanzan hacia un pacto clave para la elección de febrero de 2026. El acuerdo reordena el mapa político en uno de los departamentos más disputados del verano mendocino.

El gobernador Alfredo Cornejo sellará un entendimiento con el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y con el funcionario nacional de Aerolíneas Argentinas, Omar De Marchi, con un objetivo estratégico: llegar con una alianza sólida a la última parada electoral del calendario 2025, que se definirá en febrero de 2026. El movimiento reposiciona al oficialismo en uno de los pocos territorios grandes que votan en verano y donde puede armar junto al gobierno local.

¿Por qué Luján de Cuyo es el territorio clave para el oficialismo?

Luján de Cuyo es el único departamento grande que vota en verano donde Cornejo puede sellar una alianza directa con la gestión municipal. En Maipú y San Rafael, en cambio, intenta disputar el control a dos referentes pesados del peronismo: Matías Stevanato y Omar Félix. En este escenario, Luján aparece como el distrito en el que la estrategia conjunta podría asegurar un triunfo amplio y un Concejo Deliberante favorable.

¿Cómo se explica la alianza entre Cornejo y De Marchi tras años de tensiones?

El acercamiento sorprende puertas adentro del oficialismo y de La Unión Mendocina. Lo que ayer parecía imposible hoy es una necesidad electoral. Más allá de los fuertes cruces que ambos protagonizaron –y que probablemente aún piensen en privado–, las urnas mandan. La prioridad es garantizar victorias abultadas para asegurar gobernabilidad local y presencia legislativa.

¿Qué rol juega la conducción nacional de LLA en estas definiciones?

La mesa de conducción de La Libertad Avanza, liderada por Karina Milei y Lule Menem, impulsa una estrategia simple y contundente: acumular triunfos, incluso si eso implica alianzas fugaces. Es el mismo pragmatismo que también bajó Mauricio Macri a sus dirigentes, moviéndose con rapidez para negociar apoyos y construir mayorías con métodos que recuerdan a los de la vieja política.

¿Por qué Allasino evalúa romper con De Marchi y acercarse al cornejismo?

Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, observa que su departamento –bastión histórico del demarchismo– podría reordenarse hacia un armado conjunto con el radicalismo de Cornejo. Ya en octubre compitió con Provincias Unidas, un espacio que hoy prácticamente no existe. Dirigentes de La Unión Mendocina aseguran que la alianza con Cornejo se replicará en todos los departamentos que eligen concejales en febrero.

¿Cómo impactan las “alianzas líquidas” en el mapa político mendocino?

El escenario se mueve con una velocidad inédita. La política argentina vive un ciclo de alianzas de corto plazo, como recuerda el caso emblemático de Patricia Bullrich, protagonista de armados que han atravesado desde el menemismo hasta LLA. En esta lógica líquida, los compromisos duran lo necesario para ganar una elección y se adaptan con la dinámica que hoy imponen las redes sociales, especialmente TikTok, donde se disputa parte del poder simbólico.

¿Qué lugar ocupan las redes en las nuevas estrategias electorales?

Las redes sociales reconfiguran la relación entre candidatos y votantes. Los dirigentes anuncian primero en Instagram, explican en X y muestran obras en Facebook. La audiencia quiere información rápida y cambia de simpatía tan fácilmente como de contenido. En un clima de pragmatismo extremo, las plataformas electorales quedan relegadas y la fidelidad política se diluye elección tras elección.