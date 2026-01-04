La ONU debatirá la legalidad del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela

El Consejo de Seguridad se reunirá este lunes tras la advertencia de António Guterres sobre un “precedente peligroso” para el orden internacional.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá de emergencia este lunes para analizar la legalidad del operativo militar estadounidense en Venezuela, luego de que el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtiera que la denominada operación Resolución Absoluta podría sentar “un precedente peligroso” para el sistema internacional.

La sesión fue solicitada por Colombia, con el respaldo de China y Rusia, y pondrá el foco en una posible violación de la Carta de las Naciones Unidas y en el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado soberano.

¿Por qué se convocó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad?

El debate se produce en un clima de máxima tensión diplomática, agravado por recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que Washington dirigirá Venezuela “hasta que se pueda realizar una transición segura, adecuada y juiciosa”.

Estas expresiones encendieron alarmas en la Secretaría General de la ONU y entre varios Estados miembro, que advierten sobre el impacto que una intervención de esta magnitud podría tener sobre el Derecho Internacional y el equilibrio global.

¿Qué denunció Venezuela ante la ONU?

Desde Caracas, el embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció que Estados Unidos intenta imponer una “guerra colonial” con el objetivo de controlar las mayores reservas de petróleo del mundo y establecer un “gobierno títere” alineado con los intereses de Washington.

Según la representación venezolana, la operación militar constituye una agresión directa contra la soberanía nacional y una ruptura de los principios básicos del sistema multilateral.

¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos?

La delegación estadounidense rechazó las acusaciones de cambio de régimen y sostuvo que la captura de Nicolás Maduro se inscribe dentro de un proceso judicial internacional.

“Esto no es un cambio de régimen, esto es justicia”, afirmó el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, a través de sus redes sociales, donde calificó a Maduro como un dictador ilegítimo al frente de una organización narcoterrorista.

¿Qué antecedentes agravan la crisis en la ONU?

La reunión del lunes será la tercera en tres meses dedicada a la crisis venezolana. En instancias anteriores, Washington intentó justificar movimientos navales en la región apelando al derecho de legítima defensa.

Sin embargo, la escala de la intervención terrestre y aérea generó una preocupación creciente dentro de la ONU por la falta de respeto al Derecho Internacional, lo que anticipa un duro cruce de vetos y acusaciones entre las potencias que integran el máximo órgano de seguridad mundial.