Laura Fernández ganó las elecciones en Costa Rica y será presidenta en primera vuelta

La candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano se impuso con el 53,01 por ciento de los votos, superó con amplio margen a Álvaro Ramos e hizo innecesario el balotaje previsto para abril.

La candidata presidencial del oficialista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, ganó este domingo las elecciones en Costa Rica y se consagró presidenta en primera vuelta, tras alcanzar el 53,01 por ciento de los votos, según los primeros resultados oficiales difundidos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

¿Cuántos votos obtuvo Laura Fernández en las elecciones de Costa Rica?

De acuerdo con los datos oficiales del TSE, Fernández logró el 53,01 por ciento de los votos válidos, superando ampliamente a Álvaro Ramos, quien obtuvo el 30,06 por ciento. Con este resultado, la candidata oficialista superó holgadamente el umbral del 40 por ciento requerido para evitar una segunda vuelta.

¿Por qué no habrá balotaje en Costa Rica?

El sistema electoral costarricense establece que el candidato más votado debe alcanzar al menos el 40 por ciento de los votos válidos para consagrarse en primera vuelta. Al superar ese porcentaje, Fernández evitó el balotaje que estaba previsto para el próximo 5 de abril.

¿Quiénes fueron los principales candidatos en la elección?

Fernández, de 39 años, llegó como favorita a la jornada electoral y basó su campaña en la continuidad del proyecto del presidente saliente Rodrigo Chaves, presentándose como su heredera política.

En segundo lugar quedó Álvaro Ramos, de 42 años, exfuncionario del actual gobierno y candidato del Partido Liberación Nacional, quien fue desplazado de su cargo tras diferencias internas.

El tercer puesto fue para la ex primera dama Claudia Dobles, de 45 años, quien centró su propuesta en políticas ambientales, estudios urbanos y movilidad eléctrica, en línea con el Plan Nacional de Descarbonización impulsado durante el gobierno de Carlos Alvarado.

¿Cómo se desarrolló el proceso electoral en Costa Rica?

Unos 3,7 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para votar entre una oferta de 20 candidatos. El proceso incluyó la instalación de 7.154 juntas receptoras en todo el país, además de mesas en cárceles, hogares de ancianos y 49 consulados en el exterior.

Desde el TSE destacaron que la transparencia fue el eje de la jornada, con una participación que se mantuvo estable durante todo el domingo.