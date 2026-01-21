Llegan 7 mil autos eléctricos chinos al país y una buena parte irá a Mendoza

El buque BYD Changzhou arribó al puerto de Zárate con un cargamento récord de vehículos electrificados. La alta demanda en Cuyo posiciona a Mendoza como uno de los destinos clave de estos modelos.

La llegada de 7 mil autos chinos al puerto de Zárate marcó un hito para el mercado automotor argentino y tendrá impacto directo en Mendoza. Se trata del mayor desembarco de vehículos electrificados en un solo envío, protagonizado por la firma BYD, que destinará parte del lote a concesionarios mendocinos ante el crecimiento sostenido de la demanda de autos híbridos y eléctricos en la región.

¿Qué ocurrió en el puerto de Zárate con los autos chinos?

El buque carguero BYD Changzhou amarró esta semana en el puerto de Zárate con un cargamento récord de 7 mil vehículos electrificados, el mayor ingreso de este tipo registrado en Argentina. Según fuentes del sector, una porción estratégica del lote será enviada a Mendoza durante la última semana de enero.

¿Qué modelos de BYD llegaron a la Argentina?

El desembarco incluye varios modelos de última generación de la marca BYD, líder mundial en movilidad eléctrica. Entre los vehículos que ya ingresaron al país se encuentran:

Dolphin Mini , compacto urbano 100% eléctrico

, compacto urbano 100% eléctrico Yuan Pro , SUV eléctrico

, SUV eléctrico Song Pro , híbrido enchufable

, híbrido enchufable Atto 2, nuevo modelo que debuta en el mercado argentino

Todos se destacan por su eficiencia energética, altos estándares de seguridad y el uso de la tecnología de baterías Blade, que ofrece mayor estabilidad térmica y vida útil.

¿Quién es BYD y por qué lidera la movilidad eléctrica?

BYD Company Limited tiene sede en Shenzhen, China, y fue fundada en 1995 como fabricante de baterías recargables. En 2003 ingresó al sector automotor y hoy es el mayor productor mundial de vehículos enchufables.

Su fortaleza radica en un modelo de integración vertical: fabrica desde microchips hasta sistemas de propulsión, lo que le permite reducir costos y escalar producción con una eficiencia que caracteriza a la industria china.

¿Qué dijo el Gobierno nacional sobre el ingreso de autos chinos?

El masivo ingreso de vehículos generó debate político, pero contó con el respaldo del ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario defendió la medida al señalar que la apertura del mercado prioriza al consumidor.

Caputo sostuvo que ampliar la oferta genera una baja de precios y obliga a la industria local a mejorar su competitividad, en un contexto donde los costos impositivos representan una porción significativa del valor final de los autos producidos en el país.

¿Qué beneficios tienen los autos eléctricos e híbridos en Mendoza?

Para los mendocinos, la llegada de estos modelos tiene un incentivo adicional. La Ley Impositiva 2026 ratificó que los vehículos híbridos y eléctricos acceden a una reducción del 50% en el Impuesto Automotor, siempre que el contribuyente no registre deudas.

A nivel nacional, además, se eliminaron trabas burocráticas y aranceles específicos, lo que permite que estos vehículos ingresen con precios más competitivos.

¿Cómo acceder al descuento del 50% en la patente en Mendoza?

La Administración Tributaria Mendoza estableció un procedimiento simple para obtener el beneficio fiscal:

Requisito : estar al día con el Impuesto Automotor e Inmobiliario al 31 de diciembre del año anterior

: estar al día con el Impuesto Automotor e Inmobiliario al 31 de diciembre del año anterior Trámite : iniciar la gestión en la oficina virtual de ATM, sección “Mis Trámites”

: iniciar la gestión en la oficina virtual de ATM, sección “Mis Trámites” Documentación : Título Automotor donde conste motorización híbrida o eléctrica y DNI del titular

: Título Automotor donde conste motorización híbrida o eléctrica y DNI del titular Aplicación: una vez aprobado, el descuento se aplica automáticamente a las cuotas del ejercicio vigente

¿Cuáles son los precios de referencia de los autos híbridos que llegan a Mendoza?

Estos son algunos de los modelos más representativos que ya se comercializan o se comercializarán en Mendoza, con precios sugeridos en dólares:

BYD Song Pro DM-i (GL), híbrido enchufable: 32.400 dólares

BYD Song Pro DM-i (GS), híbrido enchufable: 34.990 dólares

Haval H6 HEV Luxe, híbrido convencional: 33.500 dólares

Haval H6 HEV Supreme, híbrido convencional: 35.500 dólares

Baic BJ30 Hybrid, híbrido convencional: 31.000 dólares

Chery Tiggo 7 Pro MHEV, micro-híbrido: 29.500 dólares

Chery Tiggo 8 Pro Luxury, híbrido enchufable: 49.600 dólares

¿Cómo impacta este desembarco en la industria automotriz argentina?

Mientras las ventas de autos chinos crecieron un 500% en Mendoza durante 2025, la industria nacional enfrenta un escenario adverso, con una caída del 3% en la producción y una baja del 10% en las exportaciones. La presión impositiva y los costos estructurales dificultan competir con la eficiencia de los fabricantes asiáticos.