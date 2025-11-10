La diputada mendocina salió a desmentir versiones que indicaban que habría rechazado una propuesta para retornar a LLA antes de las elecciones legislativas. “Jamás recibí ese ofrecimiento”, aseguró en redes sociales.

La diputada nacional mendocina Lourdes Arrieta desmintió categóricamente este lunes las versiones periodísticas que aseguraban que había recibido y rechazado un ofrecimiento para volver al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. A través de un extenso mensaje en su cuenta de X (ex Twitter), la legisladora calificó la información como “falsa” y ratificó su postura dialoguista dentro del espacio libertario.

Qué decía la versión que Arrieta desmintió

Según publicó el diario Clarín, habría existido “una oferta para que vuelva Lourdes Arrieta” al bloque oficialista. La versión periodística indicaba que la mendocina había rechazado esa propuesta antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, y que tras el triunfo electoral intentó “retroceder” en su decisión, pero “no hubo vuelta atrás”.

La información se enmarcaba en un contexto donde el oficialismo mantiene abierto el “libro de pases” para sumar diputados, con la única excepción de Marcela Pagano, enfrentada con Karina Milei y el menemismo.

La respuesta de Arrieta: “Un supuesto ofrecimiento que jamás recibí”

En su descargo público, Arrieta fue contundente: “En los últimos días se publicó una información falsa sobre un supuesto ofrecimiento que jamás recibí”. La diputada mendocina enfatizó que “el conflicto y la mentira no son el camino para reconstruir los cimientos de nuestro hermoso país”.

Lejos de mostrarse distante del proyecto libertario, Arrieta reafirmó su alineamiento ideológico: “Es importante recordar que mucho antes del resultado electoral del 26 de octubre, me manifesté en reiteradas oportunidades respecto de que el camino para construir la Argentina del siglo XXI es el de 2023”.

“Sigo siendo la primer soldado del gobierno”

La legisladora mendocina aprovechó su mensaje para reposicionarse políticamente. Aseguró que incluso la mañana del domingo 26 de octubre, antes de conocerse los resultados electorales, había “ratificado su voluntad de profundizar los cambios que nuestro país necesita inspirados en las ideas de la libertad”.

“Mantengo mi postura de contribuir en mejorar la situación de mi país, de escuchar al prójimo y en ser la primer soldado en apoyar al gobierno nacional, sin dejar de marcar las diferencias cuando lo crea necesario”, expresó Arrieta.

Críticas veladas y un llamado al diálogo

Sin mencionar nombres, la diputada cuestionó a quienes dentro del espacio libertario adoptan posturas confrontativas: “No buscar el diálogo y mirar al otro como enemigo, es un camino equivocado que se desvía de los lineamientos trazados en la campaña electoral de 2023”.

Arrieta también citó al presidente Javier Milei cuando habló de hacer “tábula rasa” con quienes quieran acercarse, y criticó lo que consideró “vieja política”: “Es de vieja política perseguir a dialoguistas y creerse los patrones del país”.

🇦🇷 UNIR ARGENTINA ES DIALOGAR



📝 En los últimos días se publicó una información falsa sobre un supuesto ofrecimiento que jamás recibí.



👉 El conflicto y la mentira no son el camino para reconstruir los cimientos de nuestro hermoso país. Es importante recordar que mucho antes… https://t.co/o8lQ0cXaZC pic.twitter.com/8mDZyz77ZR — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) November 10, 2025

La pelota en el tejado de La Libertad Avanza

El mensaje de Arrieta concluyó con una clara señal hacia el bloque oficialista: “ESTOY DISPUESTA A ESCUCHAR; sino entenderé que jamás hubo intención de acercamiento”.

De esta manera, la mendocina deja la puerta abierta al diálogo pero desde una posición de fuerza, negando haber rechazado ningún ofrecimiento y presentándose como la parte dispuesta a tender puentes, mientras espera una señal del oficialismo.

La diputada cerró su mensaje con las consignas que la identifican: “¡Viva Cristo! ¡Viva la Patria! Viva ¡Malvinas!”.