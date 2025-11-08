Noticias Mendoza

Mendoza
Parlamento argentino

Lourdes Arrieta impulsa un nuevo Monotributo Digital en el Congreso de la Nación

La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó un proyecto para crear un régimen tributario especial destinado a quienes trabajan de forma independiente a través de plataformas digitales, redes sociales o herramientas tecnológicas. La iniciativa busca reconocer un sector que crece sin regulación formal.

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, presentó un proyecto de ley que propone la creación de un régimen especial dentro del Monotributo destinado exclusivamente a quienes desarrollan actividades económicas mediante plataformas digitales, redes sociales o herramientas tecnológicas. La iniciativa busca dar respuesta a un universo laboral en crecimiento que hoy se mueve entre la informalidad y la falta de reconocimiento normativo.

Un nuevo régimen para la economía digital

El proyecto plantea la creación del Monotributo Digital Autónomo, una figura diseñada para quienes prestan servicios a través de aplicaciones de intermediación, realizan teletrabajo independiente, producen contenidos digitales o exportan servicios tecnológicos.

El objetivo central es dotar al sector de un marco previsional y fiscal estable, sin afectar su autonomía ni imponer condiciones propias del empleo tradicional.

Qué contempla el nuevo régimen

Según el texto presentado en el Congreso, quienes se inscriban en el nuevo esquema deberán emitir factura electrónica, realizar los aportes previsionales correspondientes a su categoría y podrán combinar esta actividad con otras fuentes de ingreso, siempre que no exista relación de dependencia formal.

El régimen reconoce características propias del ecosistema digital, como:

  • Autonomía horaria y organizativa.
  • Libertad para trabajar con múltiples clientes o plataformas.
  • Cobertura de salud y aportes previsionales bajo el régimen simplificado.
  • Obligaciones de transparencia para las plataformas, especialmente en la asignación de tareas y en el funcionamiento de los algoritmos que ordenan la demanda.

Por qué se impulsa

En los fundamentos del proyecto se destaca el crecimiento sostenido del trabajo digital, impulsado por la globalización, la expansión del comercio electrónico y la irrupción de la inteligencia artificial.

Argentina, señala el texto, aún carece de un marco legal actualizado que contemple estas actividades, lo que deriva en altos niveles de informalidad y dificultades para acceder a beneficios previsionales o créditos fiscales.

La propuesta toma como referencia modelos internacionales, como la ley chilena que regula el trabajo en plataformas, el régimen brasileño para microemprendedores digitales y los estándares europeos destinados a proteger derechos en economías basadas en algoritmos.

Una apuesta para modernizar el sistema tributario

El proyecto sostiene que la creación de un régimen diferenciado permitirá ordenar un sector heterogéneo, promover la innovación y reconocer nuevas modalidades laborales que ya forman parte del mercado argentino.

También apunta a mejorar la recaudación y generar reglas claras para un segmento que opera entre la economía del conocimiento, el emprendedurismo y los servicios digitales tradicionales.

La iniciativa, presentada por la diputada nacional Lourdes Arrieta, busca modernizar el esquema tributario argentino y dar previsibilidad a miles de profesionales y emprendedores que hoy trabajan sin una figura impositiva específica.

