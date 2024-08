Luego del escándalo que protagonizó en el Congreso, cuando a los gritos le hizo un fuerte reclamo a Martín Menem, la diputada por Mendoza se desahogó en la red social.

Por CARLOS FERNÁNDEZ / Lourdes Arrieta inició un nuevo camino, ahora ligado al despecho, luego de sentirse “traicionada” por quienes la habían venido sosteniendo en su cortísima y polémica carrera como diputada nacional en representación de la provincia de Mendoza, a pesar de sus desatinos de los cuales nunca se hizo cargo.

Esto quedó plasmado en un reciente posteo en su cuenta de Instagram, donde por elevación le envió un mensaje evangélico a quien muchos consideran que se trata de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien ayer -jueves 22 de agosto- fue blanco de un escandaloso episodio, a los gritos por parte de la misma Lourdes Arrieta.

“Judas traicionó a Jesús con un beso, pero no sabía que su traición estaba acercando a Jesús a su propósito”, posteó en una primera y malograda oración en términos de redacción que no merece ser analizada en el presente contenido.

Y continuó: “No te angusties, las personas que te dieron la espalda también son parte del plan“. En esta segunda oración también continuó con su críptico mensaje a modo de “a quien le quepa el sayo que se lo calce”. Y en realidad en esta última oración se habló a sí misma, dándose apoyo en base de su fe de que existe una suerte de plan divino en el que ella cree estar considerada. O al menos seguir estando incluida a pesar de que desde las fuerzas del cielo dejaron de protegerla.

Para quienes conocen los detalles de las convulsionadas últimas horas de Arrieta en su plan legislativo, que hasta ahora no le ha aportado nada a la ciudadanía que la votó, indirectamente, intuyen que la munición usando el cuento de Judas Iscariote es el mismo legislador por La Rioja, que la acompañó en diversas situaciones que fueron retratadas en imágenes que también recorrieron las redes sociales.

Mensaje de Lourdes Arrieta considerando el pasado de Jesús de Nazaret y el presente que vive en el Congreso de la Nación donde sigue siendo diputada.

Un poco más contenida, aunque no del todo, Arrieta no cesó en quejarse luego de haber perdido los estribos y protagonizado un verdadero escándalo durante la reunión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Fue luego de haber solicitado que se investigue al diputado de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, organizador del traslado a Ezeiza, y también a Martín Menem por haber autorizado supuestamente el traslado en combi para entrevistarse con genocidas. Situación que terminó a los gritos, en términos muy domésticos y con un fortísimo reclamo: “Martín Menem, miráme, no tuviste los huevos… “.

Para Arrieta todo venía más o menos bien a pesar de sus desatinos en el trámite que inició en Mendoza para la creación del partido político La Libertad Avanza (LLA) utilizando un listado de adhesiones de personas, entre las que se detectó algunos muertos, y además, de vivos que nunca firmaron la planilla que hoy está en manos de la Secretaría Electoral Federal y, en cambio, falsificaron sus rúbricas. Una de ellas, Camila Pérez, radicó una denuncia en contra de su hermano, Martín Arrieta, debido a que figura como el apoderado de dicho trámite.

Hasta que decidió subirse a la combi -según ella autorizada por el mismo Martín Menem- que la llevaría hasta el penal de Ezeiza, donde purgan condena los represores de la última dictadura militar en Argentina.

Desde que circularon sus fotos en una visita a los presos por delitos ocurridos en la Dictadura Cívico Militar, la carrera legislativa de Lourdes Arrieta fue de mal en peor.

A tal punto su suerte política quedó actualmente comprometida, que en el reciente posteo en Instagran hasta se puede percibir su nerviosismo al momento de ensayar, a modo de rúbrica, una referencia directa a su mayor refugio: la religión evangelista que dice profesar, a pesar de no poder controlarse cuando la ira la invade. Firmó @jovenescooncristo, sobrándole, tal vez una “o”.

Lo cierto es que ahora en el mismo bloque en Diputados de la Libertad Avanza evalúan si la corren, o no, de ese espacio, con lo cual la ahora libertaria, con comprobado pasado justicialista en Mendoza dentro del espacio de Guillermo Carmona, evalúa qué hacer con su banca en la Cámara baja en el Parlamento nacional. Mientras los libertarios admiten que a LLA no le sobra nada, argumentando la inconveniencia de echarla del bloque legislativo, otros barajan la posibilidad de que se retire a un monobloque para negociar con los peronistas de Unión por la Patria.

El mismo Guillermo Carmona admitió que dicha instancia fue realzada “en 2022”.

Después de militar en el peronismo de Mendoza, Arrieta, se arrimó al Partido Demócrata (PD) de la provincia cuyana, que fue el mismo espacio que en 2023 le dio lugar para llegar al Congreso de la Nación y que hoy se muestra estrecha al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación desde el 10 de diciembre de 2023.

Allí se sumó a un espacio al que también se sumó el Partido Libertario, desde donde le achacaron haberse olvidado de ellos una vez que llegó al Parlamento nacional.

Un video que comenzó a circular durante la primera quincena de abril pasado en distintas cuentas de WhatsApp, musicalizado con la marcha peronista -llamada oficialmente Los muchachos peronistas- demostró el pasado peronista en la provincia de Mendoza de Lourdes Arrieta, actual diputada nacional de La Libertad Avanza.

El material audiovisual muestra a la mujer oriunda de Las Heras, en junio de 2022, participando activamente en un acto presidido por Rafa Moyano y Carmona, reconocidos referentes justicialistas en la provincia cuyana. En la oportunidad conmemoraron un nuevo aniversario del recordado bombardeo a Plaza de Mayo acontecido en 1955.

Después de tantos recuerdos, solo queda esperar ver si la joven seguirá usando los cuatro evangelios canónicos donde se asegura que Judas traicionó a Jesús ante el Sanedrín a cambio de treinta monedas de plata, o si se prueba el traje de Judas en respuesta a quienes la apoyaron en el pasado reciente en Mendoza y ahora desean que no le vaya bien.