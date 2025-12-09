Lourdes Arrieta sobre el proyecto San Jorge y los estándares de minería en Mendoza

La diputada nacional mendocina afirma que la provincia tiene una oportunidad económica única, pero advierte que solo será viable si se adoptan estándares internacionales de minería responsable que superen ampliamente los requisitos legales actuales.

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, sostuvo que la provincia enfrenta una “oportunidad real de desarrollo económico” si decide avanzar hacia un modelo de minería con estándares del siglo veintiuno. En ese marco, remarcó que el debate por el Proyecto San Jorge no debe reducirse a “una discusión ideológica” ni a intereses sectoriales, sino a definir si Mendoza quiere integrarse a los niveles de transparencia y control que hoy exige la producción responsable en el mundo.

¿Qué modelo de minería propone Arrieta para Mendoza?

Arrieta explicó que el mundo avanza hacia un paradigma de minería sustentable certificada, con monitoreo ambiental público, auditorías externas, trazabilidad del agua, protocolos estrictos y participación ciudadana. Según la diputada, ese es el único modelo aceptado por los mercados internacionales, los inversores serios y los países líderes en la producción de minerales críticos.

¿Qué certificaciones internacionales deberían exigirse?

La legisladora sostuvo que, para insertarse en cadenas de valor globales, Mendoza debe exigir que los proyectos cumplan certificaciones internacionales como IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance), TSM (Towards Sustainable Mining, Canadá), ISO 14001 y Copper Mark. Afirmó que estos estándares representan niveles de seguridad, control y transparencia muy superiores a los requisitos locales.

¿Por qué Arrieta diferencia entre cumplir la Ley 7722 y cumplir estándares globales?

Arrieta señaló que respetar la Ley 7722 garantiza “un mínimo”, pero que los estándares internacionales garantizan “un máximo”. Indicó que un Informe de Impacto Ambiental, como exige la normativa provincial, no reemplaza auditorías técnicas independientes, monitoreo hídrico público en tiempo real ni protocolos de seguridad robustos.

En minería —advirtió— la diferencia entre mínimos y máximos puede definir la protección del agua, la seguridad de las comunidades y la estabilidad de las generaciones futuras.

¿Qué significa la sustentabilidad para este tipo de proyectos?

Para la diputada, la sustentabilidad no se reduce a evitar contaminación directa. Implica transparencia, trazabilidad, auditorías externas, participación ciudadana, compromisos ambientales verificables y la capacidad de operar bajo monitoreos independientes.

¿Qué oportunidades y riesgos identifica Arrieta?

Arrieta afirmó que la oportunidad para Mendoza es “enorme”: empleo genuino, desarrollo local, exportaciones, infraestructura, valor agregado y mayor competitividad global. Sin embargo, advirtió que toda oportunidad implica riesgos —especialmente el uso del agua, el impacto acumulativo y los pasivos ambientales— y que solo una gestión rigurosa puede convertirla en desarrollo real.

La diputada concluyó que Mendoza “merece la mejor minería, no aquella que apenas cumple requisitos mínimos”.