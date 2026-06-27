El ahora ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su renuncia al gobierno de Javier Milei tras meses de denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito. En una extensa carta, negó todas las acusaciones, denunció una campaña de hostigamiento mediático y aseguró que deja el cargo para proteger a su familia.

Manuel Adorni finalmente presentó su renuncia y sacudió este sábado al Gobierno nacional. El hasta ahora jefe de Gabinete de Javier Milei anunció su salida del Ejecutivo mediante una extensa carta publicada en su cuenta de X, en la que aseguró que no está dispuesto a seguir exponiendo a su familia frente a las denuncias y acusaciones que, según sostuvo, buscaron destruir su reputación durante los últimos meses.

“Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin”, escribió Adorni a las 18.38, en un mensaje que confirmó el final de su gestión al frente de la Jefatura de Gabinete, cargo que ocupaba desde octubre de 2025 tras reemplazar a Guillermo Francos.

Según explicó el ex funcionario, la decisión fue tomada luego de atravesar un período marcado por investigaciones, denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito y una fuerte presión mediática que, afirmó, terminó afectando a todo su entorno personal.

¿Por qué presentó su renuncia Manuel Adorni?

En su carta dirigida al presidente Javier Milei, Adorni sostuvo que el principal motivo de su salida es preservar a su familia.

“Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, expresó.

El ex jefe de Gabinete aseguró que durante los últimos meses no solo fue blanco de cuestionamientos políticos, sino también de ataques dirigidos contra su esposa, sus hijos, familiares, amigos e incluso vecinos.

Para Adorni, la situación cruzó todos los límites al mezclarse aspectos de su vida pública con cuestiones estrictamente privadas.

¿Qué denuncias enfrentaba el ex jefe de Gabinete?

Las sospechas sobre Adorni comenzaron a multiplicarse en marzo de este año, luego de un viaje a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti.

Desde entonces surgieron distintas denuncias relacionadas con un supuesto incremento injustificado de su patrimonio, además de diversas versiones periodísticas sobre presuntos beneficios económicos obtenidos durante su paso por el Gobierno.

En su despedida pública, Adorni rechazó una por una esas acusaciones.

Negó haber adquirido mansiones, vehículos de lujo o mantener granjas de criptomonedas vinculadas a la Custodia Presidencial. También desmintió versiones sobre nepotismo, utilización de fondos públicos para gastos personales, sociedades en Uruguay, operaciones financieras irregulares e incluso la existencia de un supuesto “pendrive lleno de dólares”.

“Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas”, afirmó.

La fuerte defensa de Manuel Adorni al presentar su renuncia

En uno de los tramos más extensos de su carta, el ex funcionario sostuvo que jamás existió una prueba concreta que acreditara hechos de corrupción durante su gestión.

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, aseguró.

Además, cuestionó versiones que señalaban que continuaba en el cargo porque supuestamente mantenía extorsionados al presidente Javier Milei y a la secretaria General de la Presidencia.

“También atacaron mi vida personal: se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con cada uno de mis afectos. Confundieron lo público con lo privado e íntimo”, manifestó.

Incluso denunció que circularon versiones falsas sobre supuestos amantes, hijos ocultos, divorcios, un padre biológico distinto al suyo y pagos millonarios para evitar publicaciones periodísticas.

El respaldo de Karina Milei tras la renuncia

Minutos después de conocerse la dimisión, Karina Milei salió públicamente a respaldar al ex jefe de Gabinete.

La secretaria General de la Presidencia afirmó que el Gobierno conoce el difícil momento atravesado por Adorni y su familia durante los últimos meses y destacó su trabajo dentro de la administración libertaria.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, publicó.

El mensaje fue interpretado como un fuerte respaldo político en medio de la salida de uno de los funcionarios de mayor exposición del Gobierno nacional.

¿Qué dijo Manuel Adorni al despedirse del Gobierno?

En el cierre de su carta, Adorni sostuvo que abandona la función pública con la tranquilidad de haber cumplido correctamente sus responsabilidades.

Afirmó que nunca incumplió sus obligaciones como funcionario y reiteró que todas las denuncias en su contra carecen de pruebas.

“El resguardo de mis afectos como prioridad es precisamente lo que estoy reafirmando hoy”, señaló.

Finalmente, dejó una frase que resumió el espíritu de su despedida: “Hoy me voy a ir a dormir en absoluta paz conmigo mismo y con lo hecho por el país”.

Con su salida, el Gobierno de Javier Milei pierde a uno de los dirigentes más visibles de la gestión y abre una nueva etapa política en la Casa Rosada, mientras crecen las expectativas sobre quién será el encargado de reemplazarlo en un cargo clave para la administración nacional.