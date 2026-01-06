Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa en River y crecen las versiones

El futuro de Sebastián Villa es incierto, pero Marcelo Gallardo aparece como el principal impulsor para que el delantero colombiano llegue a River Plate en la temporada 2026, en una negociación que presenta apoyos internos y fuertes resistencias dirigenciales.

Sebastián Villa todavía no definió su próximo paso, aunque en River Plate su nombre volvió a tomar fuerza. Marcelo Gallardo es quien más interés manifestó en sumarlo al plantel y busca que el atacante colombiano llegue a Núñez lo antes posible, pese a que la operación no cuenta con consenso total dentro del club.

¿Por qué Sebastián Villa volvió a sonar fuerte en River?

El interés no se limita al entrenador. En las últimas horas, un comentario de Geraldine La Rosa, esposa de Gallardo, en una publicación de Villa en Instagram, reavivó las especulaciones. El futbolista anunció que está esperando una hija y La Rosa le dedicó un mensaje afectuoso, al que el delantero respondió con un “ojalá te vea pronto”, frase que alimentó los rumores sobre un posible desembarco en River.

¿Quién maneja la negociación por el delantero colombiano?

El representante de Villa es Rodrigo Riep, agente de Juan Fernando Quintero y persona cercana a Gallardo, un dato que no pasa desapercibido en el mundo River y que podría facilitar contactos, aunque no garantiza el cierre de la operación.

¿Por qué hay diferencias dentro de la dirigencia de River?

El presidente Stéfano Di Carlo no está del todo convencido de avanzar con la contratación. Uno de los principales obstáculos es la valuación: Daniel Vila le habría fijado al futbolista un precio de 12 millones de dólares, cifra considerada elevada por parte de la dirigencia.

¿Cuál es la prioridad de River en el mercado de pases?

Más allá del interés de Gallardo por Villa, la prioridad actual del club sería el mendocino Santino Andino, por quien River aún debe definir si avanzará o no formalmente.

¿Influye la imagen institucional del club en la decisión?

En River también pesa el debate interno sobre la imagen y los valores que el club busca sostener, un aspecto que genera cautela a la hora de tomar decisiones y suma complejidad a la posible llegada del delantero colombiano.