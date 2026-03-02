Martín Aveiro criticó el discurso de Milei en el Congreso: “Fue más espectáculo que institucional”

El diputado nacional por Mendoza cuestionó la exposición del Presidente ante la Asamblea Legislativa. Sostuvo que no hubo anuncios concretos en educación, salud o producción y afirmó que el mensaje estuvo centrado en la polarización con el peronismo.

El diputado nacional por Mendoza, Martín Aveiro, analizó el discurso del presidente Javier Milei ante el Congreso y consideró que la intervención tuvo “más formato de espectáculo que de presentación institucional”. En diálogo con el programa Tenés que saberlo, por Radio Post FM 92.1, el legislador aseguró que el mandatario “buscó polarizar” y centró buena parte de su exposición en cuestionar al peronismo.

Según Aveiro, el mensaje presidencial dejó más referencias al pasado que propuestas concretas hacia el futuro, especialmente en áreas sensibles como educación, salud y políticas productivas.

¿Qué cuestionó Martín Aveiro del discurso de Javier Milei?

El legislador mendocino sostuvo que durante la alocución predominó el tono confrontativo y que no se ofrecieron definiciones específicas orientadas a sectores productivos, culturales o sociales.

A su entender, el Presidente no presentó una hoja de ruta clara para el país. “No le habló al pueblo argentino”, resumió Aveiro, al señalar que muchas familias, trabajadores y representantes de instituciones no encontraron respuestas a sus preocupaciones cotidianas.

En esa línea, remarcó que no hubo anuncios puntuales vinculados a políticas públicas en curso ni a nuevas iniciativas en educación o salud, áreas que consideró centrales en el actual contexto económico y social.

¿Hubo anuncios económicos concretos según el diputado mendocino?

Consultado sobre uno de los ejes del discurso presidencial —la mejora en los ingresos medidos en dólares—, Aveiro expresó dudas respecto a ese diagnóstico. Planteó que no observa en la realidad cotidiana un escenario de bienestar generalizado que respalde esa afirmación.

Además, vinculó el resultado electoral favorable al oficialismo con factores políticos y económicos recientes, pero evitó profundizar en detalles partidarios. Para el diputado, el contexto macroeconómico y el clima político influyen directamente en la percepción social, más allá de los indicadores que pueda exhibir el Gobierno.

En este punto, su postura se diferencia de la visión oficial, que sostiene que las reformas impulsadas por La Libertad Avanza comenzaron a generar señales de recuperación.

¿Por qué hubo bancas vacías durante la sesión en el Congreso?

Otro de los temas abordados en la entrevista fue la presencia de bancas vacías durante la Asamblea Legislativa. Aveiro explicó que varios legisladores coincidían con discursos de gobernadores en sus respectivas provincias, lo que dificultó la asistencia completa.

No obstante, aclaró que la postura mayoritaria del bloque fue participar de la sesión, pese a las diferencias con el contenido y el tono del mensaje presidencial.

La apertura de sesiones suele ser un escenario de fuerte carga política, donde oficialismo y oposición exhiben posicionamientos de cara al año legislativo. En esta oportunidad, el clima estuvo marcado por la confrontación y los cruces verbales dentro del recinto.

¿Cómo analiza Aveiro el escenario electoral en Mendoza?

En el tramo final de la entrevista, el diputado se refirió al panorama político en Mendoza y sostuvo que el peronismo provincial enfrenta el desafío de reconstruir confianza en aquellos municipios donde no gobierna.

Para Aveiro, la gestión de intendentes en funciones puede convertirse en un activo electoral de cara al próximo año. Señaló que es necesario renovar propuestas, ampliar la convocatoria y construir una alternativa competitiva que dialogue con distintos sectores de la sociedad mendocina.

El legislador consideró que el contexto nacional impacta de manera directa en la dinámica política provincial, por lo que el armado electoral deberá contemplar tanto la situación económica como el humor social.

¿Qué mensaje deja la crítica del diputado mendocino?

Las declaraciones de Martín Aveiro reflejan la postura de un sector del peronismo que cuestiona el estilo y el contenido del discurso presidencial. Para el diputado, el énfasis en la confrontación no contribuye a generar consensos ni a delinear políticas públicas de mediano y largo plazo.

En contraposición, el oficialismo sostiene que la firmeza discursiva es coherente con el programa de reformas planteado desde el inicio de la gestión.

El debate sobre el rumbo económico, la calidad institucional y el tono del intercambio político seguirá marcando la agenda parlamentaria en los próximos meses. Mientras tanto, las distintas fuerzas comienzan a posicionarse de cara a un año con fuerte impronta legislativa y electoral.