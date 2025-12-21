Más de 8 mil vecinos celebraron el aniversario de General San Martín con música

La Orquesta Escuela y el Paseo del Bonarda fueron los grandes protagonistas de los festejos por los 209 años del departamento de General San Martín.

Más de 8 mil vecinos participaron de los festejos por los 209 años del departamento de General San Martín, en una celebración que combinó música, cultura y propuestas gastronómicas. La Orquesta Escuela, junto a su Coro y Orquesta Infantil, y el Paseo del Bonarda fueron las principales atracciones que convocaron a una multitud.

¿Cómo fue el acto oficial por el aniversario departamental?

El acto protocolar estuvo encabezado por el intendente Raúl Rufeil, acompañado por funcionarios municipales y legislativos, la reina de la Vendimia departamental Jennifer Priscila Gómez y las 16 candidatas distritales al cetro. Durante su discurso, el jefe comunal destacó la calidad artística de los espectáculos y anunció la futura asignación de un espacio físico para que la Orquesta Escuela y el Coro ensayen en la Escuela de Oficios Manuel Belgrano.

¿Qué presentación realizó la Orquesta Escuela de General San Martín?

La Orquesta Escuela celebró sus 15 años de trayectoria con el espectáculo “15 años de melodías en clave de rock: Rapsodia para bohemios”, dirigido por Hugo Arcidiácono. El concierto incluyó músicos y artistas invitados, y fue pensado como una propuesta para disfrutar en familia.

¿Qué repertorio musical se presentó durante el show?

La Orquesta Infantil interpretó clásicos del rock nacional, mientras que el Coro y la Orquesta Juvenil se lucieron con temas del rock de los años 80 y 90, en una propuesta de rapsodia caracterizada por la libertad de géneros, tempos y dinámicas.

¿A quién se reconoció durante el evento?

Durante un intervalo del concierto se realizó un reconocimiento a la doctora Aida Kemelmajer de Carlucci por su destacada trayectoria en la Suprema Corte de Justicia, donde se desempeñó entre 1983 y 2010. Posteriormente, el intendente Rufeil y autoridades municipales entregaron al director Hugo Arcidiácono la declaratoria de interés departamental, cultural y educativo por el 15° aniversario de la Orquesta Escuela, aprobada por unanimidad en el HCD.

¿Cómo fue el Paseo del Bonarda?

El Paseo del Bonarda reunió a cientos de personas que recorrieron 30 bodegas y más de 130 etiquetas, con degustaciones, propuestas gastronómicas y música en vivo. El objetivo fue acercar el vino a la comunidad y fortalecer el vínculo entre el sector vitivinícola y el público.

¿Cómo cerró la noche de festejos?

La celebración concluyó con un show musical a cargo de cuatro DJs históricos de los años 80 y 90 de la Zona Este: Víctor Yordano, Oscar “Black” Sívori, Iván de Dominicis y Daniel Pellegrini, que hicieron bailar al público hasta el final de la jornada.