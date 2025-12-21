Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Paseo del Bonarda

Más de 8 mil vecinos celebraron el aniversario de General San Martín con música

La Orquesta Escuela y el Paseo del Bonarda fueron los grandes protagonistas de los festejos por los 209 años del departamento de General San Martín.

Más de 8 mil vecinos participaron de los festejos por los 209 años del departamento de General San Martín, en una celebración que combinó música, cultura y propuestas gastronómicas. La Orquesta Escuela, junto a su Coro y Orquesta Infantil, y el Paseo del Bonarda fueron las principales atracciones que convocaron a una multitud.

¿Cómo fue el acto oficial por el aniversario departamental?

El acto protocolar estuvo encabezado por el intendente Raúl Rufeil, acompañado por funcionarios municipales y legislativos, la reina de la Vendimia departamental Jennifer Priscila Gómez y las 16 candidatas distritales al cetro. Durante su discurso, el jefe comunal destacó la calidad artística de los espectáculos y anunció la futura asignación de un espacio físico para que la Orquesta Escuela y el Coro ensayen en la Escuela de Oficios Manuel Belgrano.

¿Qué presentación realizó la Orquesta Escuela de General San Martín?

La Orquesta Escuela celebró sus 15 años de trayectoria con el espectáculo “15 años de melodías en clave de rock: Rapsodia para bohemios”, dirigido por Hugo Arcidiácono. El concierto incluyó músicos y artistas invitados, y fue pensado como una propuesta para disfrutar en familia.

¿Qué repertorio musical se presentó durante el show?

La Orquesta Infantil interpretó clásicos del rock nacional, mientras que el Coro y la Orquesta Juvenil se lucieron con temas del rock de los años 80 y 90, en una propuesta de rapsodia caracterizada por la libertad de géneros, tempos y dinámicas.

¿A quién se reconoció durante el evento?

Durante un intervalo del concierto se realizó un reconocimiento a la doctora Aida Kemelmajer de Carlucci por su destacada trayectoria en la Suprema Corte de Justicia, donde se desempeñó entre 1983 y 2010. Posteriormente, el intendente Rufeil y autoridades municipales entregaron al director Hugo Arcidiácono la declaratoria de interés departamental, cultural y educativo por el 15° aniversario de la Orquesta Escuela, aprobada por unanimidad en el HCD.

¿Cómo fue el Paseo del Bonarda?

El Paseo del Bonarda reunió a cientos de personas que recorrieron 30 bodegas y más de 130 etiquetas, con degustaciones, propuestas gastronómicas y música en vivo. El objetivo fue acercar el vino a la comunidad y fortalecer el vínculo entre el sector vitivinícola y el público.

¿Cómo cerró la noche de festejos?

La celebración concluyó con un show musical a cargo de cuatro DJs históricos de los años 80 y 90 de la Zona Este: Víctor Yordano, Oscar “Black” Sívori, Iván de Dominicis y Daniel Pellegrini, que hicieron bailar al público hasta el final de la jornada.

También puedes leer

James Cameron

“Avatar: Fuego y ceniza” debutó con críticas tibias pese a sus buenas proyecciones

Paseo del Bonarda

Más de 8 mil vecinos celebraron el aniversario de General San Martín con música

Salud pública

Gripe A (H3N2): anticipan un aumento de casos, pero descartan un escenario crítico

Estrictos controles

SOAPEX: el seguro obligatorio para viajar a Chile en vehículo particular

Vialidad provincial

Habilitaron paradores de servicios en alta montaña para viajeros a Chile

Escenario crítico

Alerta hídrica: el río Mendoza opera con solo un 40% del caudal esperado

Te puede interesar

Las Heras y Lavalle

Minería en Mendoza: avanza un nuevo distrito en el Norte con foco en licencia social

James Cameron

“Avatar: Fuego y ceniza” debutó con críticas tibias pese a sus buenas proyecciones

Paseo del Bonarda

Más de 8 mil vecinos celebraron el aniversario de General San Martín con música

Salud pública

Gripe A (H3N2): anticipan un aumento de casos, pero descartan un escenario crítico

Estrictos controles

SOAPEX: el seguro obligatorio para viajar a Chile en vehículo particular

Vialidad provincial

Habilitaron paradores de servicios en alta montaña para viajeros a Chile

Escenario crítico

Alerta hídrica: el río Mendoza opera con solo un 40% del caudal esperado

Actividades recreativas

La Ciudad de Mendoza lanzó oficialmente las Escuelas de Verano 2025–2026

Mecatrónica y empleo

La robótica crece en Mendoza: formación académica, industria e impacto laboral

Estado del tiempo

Alerta por Zonda y tormentas: pronóstico extendido para Mendoza

De Dorrego

Victoria Segura Walrond fue coronada reina de la Vendimia de Guaymallén

En Italia

El metegol paralímpico mendocino hará historia y jugará el Mundial de Clubes

Lucha antiminera

Convocan a una nueva movilización en Mendoza contra el proyecto San Jorge

Básquet

Israelita Macabi se quedó con la serie anual de la Superliga ante Godoy Cruz

Ciudad de Mendoza

Felipe Jofré tocó la campana tras vencer un cáncer infantil en Mendoza

Predio de la Virgen

Vendimia de Guaymallén 2026: a qué hora es, dónde se realiza y qué propone

Condenado a 11 años

Confesó abusos sexuales a su nieta y grooming a otras menores en Mendoza

Planeando 2026

Independiente Rivadavia confirmó un refuerzo en medio de una causa judicial

Múltiples allanamientos

Desbarataron una banda que robaba en Junín y desarmaba autos en Guaymallén

Conflicto internacional

EE.UU. hundió otra narcolancha en el Pacífico y crece la tensión con Venezuela