CB Consultora

Matías Stevanato lidera el ranking nacional de intendentes con mejor imagen en Argentina

El intendente de Maipú encabeza el ranking nacional elaborado por CB Consultora con un 60,6 por ciento de imagen positiva. El relevamiento lo posiciona como el jefe comunal mejor valorado de Mendoza y uno de los dirigentes municipales con mayor respaldo del país.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, se ubicó en el primer puesto del ranking nacional que evalúa mensualmente la gestión de los jefes comunales de toda la Argentina. La medición, realizada por CB Consultora, le otorgó un 60,6 por ciento de imagen positiva, ubicándolo no solo como el intendente mejor posicionado a nivel país, sino también como el de mayor valoración dentro de la provincia de Mendoza.

¿Qué mide el ranking nacional de intendentes?

El ranking es elaborado por CB Consultora, una firma de alcance nacional especializada en estudios de opinión pública. El relevamiento analiza de manera mensual la imagen de los intendentes argentinos y contempla variables vinculadas a la gestión, el liderazgo y la capacidad de respuesta frente a las demandas ciudadanas, convirtiéndose en un indicador clave del respaldo social a los gobiernos locales.

¿Por qué Matías Stevanato encabeza el ranking?

Según el informe, el resultado refleja una tendencia sostenida en el tiempo. En los últimos años, Stevanato se ha mantenido de forma constante entre los intendentes con mejor imagen del país. La valoración positiva no aparece como un hecho aislado, sino como la consecuencia de una gestión que logró sostener políticas públicas, escuchar las demandas sociales y responder con soluciones concretas.

¿Cómo impacta la gestión en el crecimiento de Maipú?

El reconocimiento se da en un contexto de crecimiento sostenido del departamento, que inicia el 2026 con un balance positivo. Bajo el liderazgo de Stevanato, Maipú avanzó en obras de infraestructura, fortalecimiento de los servicios municipales y mecanismos de participación ciudadana, acompañando el crecimiento demográfico con planificación y orden.

¿Qué es el Modelo Maipú?

Desde la gestión municipal se define este proceso como el Modelo Maipú: una forma de gobernar basada en la previsión, la cercanía con los vecinos y la toma de decisiones con impacto directo en la vida cotidiana. El modelo prioriza que el crecimiento no se traduzca en desorden, sino en mejores condiciones para vivir, circular, trabajar y desarrollarse en comunidad.

¿Es la primera vez que Stevanato lidera esta medición?

No. En mayo del año pasado, el intendente ya había alcanzado el primer lugar en el ranking nacional de imagen positiva elaborado por CB Consultora. El nuevo resultado confirma una tendencia que se mantiene en el tiempo y refuerza la percepción de una conducción confiable, con experiencia, equilibrio fiscal y una mirada de largo plazo para gobernar una comunidad en expansión.

Resumen federal ranking intendentes de febrero de 2026

