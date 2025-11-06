Noticias Mendoza

Mendoza
Guaymallén

Mejora el estado de Julián Guzzo, el chico atropellado en calle Boulogne Sur Mer

El chico de 13 años, único sobreviviente del trágico accidente ocurrido el sábado pasado en Ciudad, fue trasladado a una sala común del Hospital Notti y continúa con una evolución favorable.

Julián Guzzo, el adolescente de 13 años que resultó gravemente herido en el accidente del sábado pasado en calle Boulogne Sur Mer, en Ciudad de Mendoza, muestra una evolución positiva.

Tras permanecer varios días internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Humberto Notti, este jueves fue derivado a una sala común, confirmaron fuentes médicas.

El menor es el único sobreviviente del siniestro vial en el que perdió la vida su amigo, Fausto Morcos, de la misma edad.

Voceros del hospital informaron que Guzzo “se encuentra estable y evoluciona favorablemente”, aunque continúa bajo control médico.

Por el hecho, la conductora del vehículo, María Amelia Albina Molina, de 82 años, fue imputada y permanece con prisión domiciliaria monitoreada mediante una tobillera electrónica.

